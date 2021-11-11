Evdeki herkes pozitif ancak siz negatifseniz dikkat! Bilimsel nedeni açıklandı...

Evdeki herkes pozitif ancak siz negatifseniz dikkat! Bilimsel nedeni açıklandı...

İngiliz bilim insanları, "koronavirüse yakalanan kişilerle aynı evde yaşamasına rağmen neden bazılarına virüs bulaşmıyor" sorusuna açıklık getirdi.

Koronavirüs zaman zaman aynı evde yaşayan bireylerden bazılarını es geçebiliyor.

Aynı evde yaşadığı ebeveyn yada akrabaları korona olmasına rağmen hastalığa yakalanmayanlar bu nasıl oluyor merak ediyordu.

Yapılan bir araştırma "Evde herkes koronavirüs oldu ama bana bulaşmadı" diyenlerin sırrını ortaya çıkardı.

İngiltere'de bilim insanları aynı evde yaşadığı bütün aile fertleri koronavirüs olmasına rağmen semptom göstermeyen ve negatif test sonucu elde eden bireylerin "Boş enfeksiyon" deneyimi yaşadığını tespit etti.

SEBEP T-HÜCRELERİ

London College Üniversitesi'nde görevli olan ve araştırmayı yürüten Leo Swadling, şu bilgileri verdi:

"Herkesin yakın çevresinde duyduğu bu kişilerin neden koronavirüs olmadığını inceledik. Fakat bu insanların genel olarak virüsle temas edip etmediğini ya da vücudun doğal yollarla virüsü yenip yenmediğini bilmiyorduk."

Bilim insanları İngiltere'de salgının ilk dalgasında görevli sağlık çalışanlarının kan değerlerini inceledi. Araştırmada Covid-19'a yoğun maruz kalan 58 kişinin koronavirüs testinin negatif çıktığını tespit eden uzmanlar fakat bu kişilerin T-hücresinde bir artış meydana geldiği tespit edildi.

Bu artışın koronavirüse maruz kalmamış kişilere oranla daha yüksek olduğu belirtilirken, "Bu araştırma bize insanlardaki T-hücrelerinin önceki hastalıklardan ve gripten dolayı bir hafızası olduğunu ve dolayısıyla insanları Covid-19'dan da koruduğunu düşündürüyor." açıklaması yapıldı.

"ABORTİF ENFEKSİYON"

Araştırmacılar, insanların bir kısmında virüs vücutlarına girmesine rağmen bağışıklık sistemi tarafından erken aşamada temizlendiğini ortaya çıkardı. Buna göre T hücreleri olarak adlandırılan bağışıklık sistemi savunması, virüse hemen müdahale ederek “abortif enfeksiyon” adı verilen durumu gerçekleştiriyor.

"YILLARCA İNSANI KORUYABİLİR"

Koronavirüsün yayılmasının başında T-hücrelerinin bu virüsü fark ederek vücudu uyardığını açıklayan Reading Üniversitesi'nde görevli Alexander Edwards, şöyle konuştu:

"Bu araştırma bize bağışıklık sistemini aktive edecek fakat semptom göstermeyecek kadar virüse maruz kalanların sonuçlarını gösterdi."

Bilim insanları T-hücresine yönelik bir aşının gelecekte benzer hastalıkları engelleyebileceğini dile getirdi