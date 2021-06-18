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- Fahrettin Koca: 18 yaş üstünün yüzde 50’sinin aşıları tamamlandı
Fahrettin Koca: 18 yaş üstünün yüzde 50’sinin aşıları tamamlandı
Bakan Koca, aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin aşılandığını duyurdu.
- AA
- 18.06.2021 - 14:11
- Güncelleme : 18.06.2021 - 14:38
Türkiye'de aşılama tüm hızıyla sürüyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama sürecine dair yaşanan tüm gelişmeleri Twitter hesabı üzerinden duyuruyor.
"18 YAŞ ÜSTÜNÜN YÜZDE 50'Sİ AŞILANDI"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 18 yaş üstü nüfusun yarısının aşılandığını açıkladı.
Koca paylaştığı gönderisinde, "Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50’SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" dedi.