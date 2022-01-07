Fahrettin Koca: Ağır vakaların önlenmesi için aşılar yapılmalı

Bakan Fahrettin Koca, hatırlatma dozları ve aşıların etki süreci ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı mücadele sürerken, vaka sayıları son günlerde hızla artışa geçti.

Günlük vakalarda 60 binler görülürken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca peş peşe uyarılar yapmaya başladı.

Maske ve mesafe kurallarını hatırlatan Bakan Koca, bugün ise Twitter hesabı üzerinden 'aşı' uyarısı yaptı.

"AĞIR VAKALARIN ÖNLENMESİ İÇİN HATIRLATMA DOZU OLMALIYIZ"

Ağır vakaların önlenmesi için aşıların uygulanması gerektiğini belirten Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Ağır vakaların önlenmesi için aşılarımızı yaptırmalı, hatırlatma dozunu olmalıyız.

"AŞI ANINDA CEVAP VERMEZ, ETKİSİ İÇİN SÜRE LAZIM"

Fakat aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor."