Sağlık Bakanı Koca, aşısını yaptırmamış olan vatandaşlara sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulundu.

Türkiye'de koronavirüse karşı yürütülen aşılama çalışması aralıksız sürüyor.

Aşılamada son aşama olarak 18 yaşa inilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir çağrı geldi.

"AŞIMIZI HEMEN YAPTIRALIM"

Twitter'dan aşısını yaptırmamış olanlara seslenen Bakan Fahrettin Koca, "Aşı, normal hayatın olmazsa olmazıdır. Ertelemişsek aşımızı hemen yaptıralım." dedi.

GÜNCEL VERİLER

Öte yandan aşı tedarikinin sağlanması, yeni meslek ve yaş gruplarının da aşılama programına dahil edilmesiyle toplam yapılan aşı sayısı 47 milyonu aştı. Sağlık Bakanlığı'nın anlık verilerine göre, saat 13.21 itibarıyla birinci doz aşı sayısı 32 milyon 230 bin 262, ikinci doz aşı 14 milyon 845 bin 246 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 47 milyon 75 bin 508 olarak kayıtlara geçti.