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Fahrettin Koca: Aşı olmamış iki sağlık çalışanı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Fahrettin Koca: Aşı olmamış iki sağlık çalışanı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da ve Kırşehir'de aşı kaydı bulunmayan iki sağlık çalışının koronavirüs sebebiyle vefat ettiğini sosyal medya hesabından taziye mesajıyla paylaştı.