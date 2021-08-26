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- Fahrettin Koca: Aşı olmamış iki sağlık çalışanı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Fahrettin Koca: Aşı olmamış iki sağlık çalışanı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da ve Kırşehir'de aşı kaydı bulunmayan iki sağlık çalışının koronavirüs sebebiyle vefat ettiğini sosyal medya hesabından taziye mesajıyla paylaştı.
- AA
- 26.08.2021 - 01:37
- Güncelleme : 26.08.2021 - 01:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan paylaştığı taziye paylaşımında, aşı olmayan iki sağlık çalışanının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
''BENZER ACILAR ARTIK YAŞANMASIN''
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İki arkadaşımız koronavirüse yenildi. Operatör Dr. İlhami Atılgan 55, patolog Dr. Murat Tad 49 yaşındaydı. Kayıtlarımızdan maalesef, iki değerli hekimin aşı olmadığını öğrendik. Meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Benzer acılar artık yaşanmasın."
Operatör Dr. İlhami Atılgan'ın Ankara'da özel bir muayenede kadın doğum uzmanı olarak hizmet verdiği, patolog Dr. Murat Tad'ın ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktor öğretim üyesi olarak görev yaptığı öğrenildi.