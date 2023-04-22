Fahrettin Koca Hatay Sahra Hastanesi'ni inceledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 konteynerden oluşan 10'u yoğun bakım, 30'u servis yatağı olmak üzere 40 yatak kapasitesine sahip Hatay Sahra Hastanesi'ni ziyaret etti.

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Asrın felaketinden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da depremlerin yaraları sarılıyor.

Yıkılan ve hasar gören hastanelerin yerine yenileri yapılırken, sahra hastaneleri de depremzedelerin hizmetine sunuluyor.

Son olarak Hatay'ın merkezinde kurulan 40 yataklı sahra hastanesi tam donanımlı hizmet veriyor.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği bölgelerde, bakanlar da büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçici sağlık kurumlarının yetkin bir örneği olan Hatay Sahra Hastanesi ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Koca, tüm bölümleri tek tek inceleyerek görev yapan sağlık personellerini dinledi.

Günde 250-300 arası hastanın tedavi edildiği hastanede verilen hizmetten memnun kalan Koca, teşekkürlerini ileterek bölgeden ayrıldı.