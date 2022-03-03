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    Fahrettin Koca: Koronavirüs aşısı üreten 9 ülkeden biriyiz

    Koronavirüs aşısı üreten 9 ülkeden birinin Türkiye olduğunu belirten Bakan Koca, 22 ayda elde edilen başarının sıfırdan olmadığını, çalışmaların ardından bir aşı tarihi olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 13:58
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 14:56
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    Fahrettin Koca: Koronavirüs aşısı üreten 9 ülkeden biriyiz

    Koronavirüs il mücadele kapsamında aşı çalışmaları tüm dünyada hız kesmeden devam ediyor.

    Türkiye'nin koronavirüs aşısı üreten 9 ülkeden 1'i olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan, aşı çalışmalarına ilişkin açıklama geldi.

    Sosyal medya hesabından Türkiye’de aşı çalışmalarının tarihini anlatan Bakan Koca, Hıfzıssıhha'nın Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi olarak yeniden hayat bulduğunu söyledi.

    “AŞI HİKÂYEMİZİN ARKASINDA BİR TARİH VAR”

    Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    “Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biriyiz. Bu başarıya yaklaşık 22 ayda ulaştık. Fakat sıfırdan değil: Aşı hikayemizin arkasında bir tarih var! O tarihi temsil eden kurum olan Hıfzıssıhha, Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi olarak yeniden hayat buluyor.”

    Fahrettin Koca: Koronavirüs aşısı üreten 9 ülkeden biriyiz ViDEO

    Fahrettin Koca: Koronavirüs aşısı üreten 9 ülkeden biriyiz #1

    Fahrettin Koca: Koronavirüs aşısı üreten 9 ülkeden biriyiz #2


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