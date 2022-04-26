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    Fahrettin Koca: Okullarda maske mecburiyeti kalktı

    Fahrettin Koca: Okullarda maske mecburiyeti kalktı

    Vaka sayıları binin altına düşene kadar yalnızca toplu taşıma alanları ve sağlık kuruluşlarında maske kullanılacağını aktaran Bakan Fahrettin Koca, okullarda maskenin kalktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 17:41
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    Tüm dünyayı saran koronavirüsle başarılı bir mücadele sergileyen Türkiye, pandemi tedbirlerinin büyük bir kısmını geride bıraktı.

    Vakalardaki yüksek oranda düşüş ile birlikte bugün Bilim Kurulu'nun kararları açıklandı.

    Toplu taşıma ve sağlık kuruluşları dışındaki kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kalktığı belirtildi.

    "Yüz akıyla atlattık"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, süreci yüz akıyla atlattıklarını ve maskesiz hayata geçiş yapıldığı ifade eden açıklamalarda bulundu.

    Fahrettin Koca: Okullarda maske mecburiyeti kalktı #1

    "Okullarda maske mecburiyeti kalktı"

    Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Fahrettin Koca, "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2 bin 604 olan vaka sayısından bu belli!" ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Koca: Okullarda maske mecburiyeti kalktı #2


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