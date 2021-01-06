Fahrettin Koca: SMA kampanyasının kirli yönü, insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalığı için düzenlenen kampanyalara ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca: "SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir.

Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur.

SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir."



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