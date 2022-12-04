Fahrettin Koca, Türkiye’nin sağlık sistemi ile Avrupa’yı kıyasladı

İngiltere, Fransa ve Türkiye’nin sağlık sistemlerini karşılaştıran Bakan Koca, yılın ilk 10 ayında aile hekimlerince yaklaşık 250 milyon muayene yapıldığını, sağlık sisteminin büyüdüğünü söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye, İngiltere ve Fransa’nın sağlık sistemleri arasındaki farkı gösteren bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu ülkelerin sağlık sistemine ilişkin verileri paylaştı.

AA’nın haberine göre; Bakan Koca, Avrupa medyasına göre İngiltere'de muayene olabilmek için bekleyen 7,1 milyon kişi bulunduğunu kaydetti.

“Bu sağlık sistemi, dünyanın gözünde büyüyor”

Türkiye'de sadece uzman hekim günlük ortalama randevu sayısının 945 bin olduğuna dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Avrupa medyasına göre, Fransa'da 15 milyondan fazla insan, pratisyen hekime ulaşmakta zorluk yaşıyor. Türkiye'de, yılın ilk 10 ayında aile hekimliklerimizde 248 milyon 335 bin muayene yapıldı. Günlük ortalama muayene sayısı 827 bin 783. Bu sağlık sistemi dünyanın gözünde tütüyor."