Fahrettin Koca'dan, Molnupiravir paylaşımı

Bakan Koca, ilaçla ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni dönemde erken tanı, riski azaltıyor" dedi.

Koronavirüs tedavisine ilişkin 65 yaş üzeri ve bağışıklığı baskılanmış vatandaşlara, Molnupiravir ilacının dağıtımı başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda, ilaca ilişkin açıklama yaptı.

"İHTİMALLERİ HAFİFE ALMAYIN"

Koca, "65 yaşınızı geçtiyseniz veya herhangi bir bağışıklık sistemi sorununuz varsa ihtimalleri hafife almayın." dedi.

Bakan Koca, önemsiz gibi görünen şikayetlerin nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırılmaması yönünde uyardı.

"RİSKİ AZALTIYOR"

"Test yaptırın" çağrısında bulunan Koca, "Molnupiravir etken maddeli ilaçla başlayan yeni dönemde erken tanı, riski azaltıyor." ifadesini kullandı.

SALGIN YÖNETİMİ VURGUSU

Sağlık Bakanı Koca, dün video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsün en çok etkilediği 65 yaş üstündekilerin korunmasının salgın yönetiminin en büyük önceliği olduğunu vurgulamıştı.

"BÜYÜKLERİMİZ AÇISINDAN KRİTİK ÖNEMDE"

Koca, "Yeni ilacın kullanımı ve hatırlatma dozu aşılarının yapılması kayıplarımızı önemli ölçüde azaltacaktır. Vatandaşlarımız hafif başlayan ve seyreden hastalığı nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırabilmektedirler. Belirti tespit edildiğinde özellikle büyüklerimiz vakit geçirmeden test numunesi vermelidir.

Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımına erken başlanması tedavi başarısını çok önemli ölçüde artırmaktadır. Testin hemen yapılması ve ilaca erken dönemde başlanması büyüklerimiz açısından kritik önemdedir." diye belirtmişti.