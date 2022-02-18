Euro
15.48
0.18%
Dolar
13.63
0.33%
Altın
828.11
-0.13%
Borsa
2018
0.39%
Bitcoin
559.812
-4.94%
BTXN Coin
37.97
1.49%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Fahrettin Koca'dan, Molnupiravir paylaşımı

    Bakan Koca, ilaçla ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni dönemde erken tanı, riski azaltıyor" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.02.2022 - 12:41
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 12:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fahrettin Koca'dan, Molnupiravir paylaşımı

    Koronavirüs tedavisine ilişkin 65 yaş üzeri ve bağışıklığı baskılanmış vatandaşlara, Molnupiravir ilacının dağıtımı başladı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda, ilaca ilişkin açıklama yaptı.

    "İHTİMALLERİ HAFİFE ALMAYIN"

    Koca, "65 yaşınızı geçtiyseniz veya herhangi bir bağışıklık sistemi sorununuz varsa ihtimalleri hafife almayın." dedi.

    Bakan Koca, önemsiz gibi görünen şikayetlerin nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırılmaması yönünde uyardı.

    "RİSKİ AZALTIYOR"

    "Test yaptırın" çağrısında bulunan Koca, "Molnupiravir etken maddeli ilaçla başlayan yeni dönemde erken tanı, riski azaltıyor." ifadesini kullandı.

    Fahrettin Koca dan, Molnupiravir paylaşımı #1

    SALGIN YÖNETİMİ VURGUSU

    Sağlık Bakanı Koca, dün video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsün en çok etkilediği 65 yaş üstündekilerin korunmasının salgın yönetiminin en büyük önceliği olduğunu vurgulamıştı.

    "BÜYÜKLERİMİZ AÇISINDAN KRİTİK ÖNEMDE"

    Koca, "Yeni ilacın kullanımı ve hatırlatma dozu aşılarının yapılması kayıplarımızı önemli ölçüde azaltacaktır. Vatandaşlarımız hafif başlayan ve seyreden hastalığı nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırabilmektedirler. Belirti tespit edildiğinde özellikle büyüklerimiz vakit geçirmeden test numunesi vermelidir.

    Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımına erken başlanması tedavi başarısını çok önemli ölçüde artırmaktadır. Testin hemen yapılması ve ilaca erken dönemde başlanması büyüklerimiz açısından kritik önemdedir." diye belirtmişti.


    İlginizi Çekebilir

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    İsmail Cem kimdir
    Biyografi

    İsmail Cem kimdir

    Doktor, kadın hastasına tacizden tutuklandı
    3. Sayfa

    Doktor, kadın hastasına tacizden tutuklandı

    Görüş Bildir