Kalp sağlığı, genetik faktörler dışında en çok beslenmeden etkilenir ve diyetinize ekleyeceğiniz kalp dostu besinlerle birlikte uzak durmanız gerekenlere dikkat etmek de son derece önemlidir.

Kalp, kanı vücutta hareket ettiren, vücudun hayati işlevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu besin ve elementlerin dolaşmasını sağlayan organdır. Kalbe bakmak vücudun geri kalanına bakmaktır ve sadece diyete kalp dostu bir dizi gıdayı dahil etmek değil, aynı zamanda zararlı olanlardan kaçınmak da önemlidir.

Farklı yiyeceklerin insan sağlığı üzerinde belirli etkileri vardır. Örneğin meyve ve sebzelerin beslenmemizde yeri doldurulamaz gıdalar olduğunu ve kalp ve damar hastalıklarının ve bazı kanserlerin önlenmesine katkıda bulunduğunu yıllardır biliyoruz. Aynı şekilde araştırmalar, zayıf bir diyetin kolesterolü, tansiyonu ve kardiyovasküler sistemi olumsuz yönde etkileyebileceğini göstermiştir.

AKDENİZ DİYETİ ÖNERİLİYOR

Sağlıklı beslenmeye ek olarak, egzersiz kardiyovasküler sağlığı korumak için hayati önem taşır. Yapılan araştırmalar, Akdeniz diyetinin kalp ve damar hastalıklarını önlemede yüzde 30'a kadar etkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Kalp hastalıklarını önlemede tüketilebilecek gıdalar kadar önemli olan bir diğer şey de uzak durulması gereken gıdalardır. İşte siz farkında olmasanız da kalbinizi yoran 4 besin grubu:

TRANS YAĞLAR

Paketli kek ve kurabiyeler ve kahvaltılık gevrekler, renklendirilmiş şekerli sütler, kızartmalar ve aromalı şekerli yoğurtlar kalp ve damar sağlığı için oldukça zararlı olabilir. Bunun nedeni, tüm bu yiyeceklerin başlangıçta sıvı olan ancak hidrojenasyon nedeniyle katılaşan trans yağları içerebilmesidir.

Gıda işlemede, sıvı doğal yağ içeren bazı bileşenlere hidrojen eklenir. Katı hale geçmeleri için yüksek sıcaklıklarda yapılır ve yiyeceklerin daha uzun süre mükemmel durumda kalmasını sağlar. Bu yağlar vücuda herhangi bir katkıda bulunmazlar, bu nedenle tamamen zarar verebilirler. Ek olarak, tüketimi daha yüksek kardiyovasküler hastalık riski ve daha fazla tip 2 diyabet ile ilişkilidir.

Fındık gibi bazı gıdalar, vücut için faydalı olan ve bunları yakıt olarak da kullanan çoklu doymamış yağlar içerir. Bu tür yağların günlük kalorinin yüzde 25-30'unu oluşturması tavsiye edilir.

FAZLA SODYUM İÇEREN BESİNLER

Özellikle paketli tatlılar, cipsler, dondurmalar ve şekerlemeler gibi atıştırmalıklar, tüketmekten kaçınmanız gereken başka bir gıda grubudur. İşlenmiş gıdalar ve büyük miktarlarda tuz içeren, örneğin turşu, zeytin ve et suyu kalp sağlığınız için tehdit oluşturabilir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) şu anda günde 2 gramdan fazla sodyum tüketilmemesini önerdiği ve uzmanların yüksek tansiyondan kaçınmak için limiti 1,5 gram olarak belirlediği göz önünde bulundurulduğunda, bu tür gıdaların tüketimini kısıtlamak kalp sağlığı için oldukça iyi olabilir.

İŞLENMİŞ ETLER

Kırmızı et doymuş yağ içerir, bu nedenle uzmanlar fazla kırmızı et tüketiminden ve özellikle işlenmiş etlerden kaçınmayı önerir. Benzer şekilde, Harvard Üniversitesi Beslenme Departmanı tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, bu tür etlerin alımının, kardiyovasküler hastalık riskinin yanı sıra kanserden ölümlerde artış ile ilişkili olduğunu göstermetkedir.

ŞEKERLİ İÇECEKLER

Ülkemiz, şekerli içeceklerin büyük bir tüketicisidir. Yapılan farklı araştırmalar, rafine şekerlerin alışılmış tüketiminin metabolik ve kardiyovasküler düzensizliğe katkıda bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Araştırmacılar, rafine şeker alımını obezite, karaciğer yağlanması, insülin direnci, hiperinsülinemi, dislipidemi ve hipertansiyon gibi bir grup hastalığı kapsayan metabolik sendromla ilişkilendiriyor.

Bu olumsuz etkiler, araştırmalardan elde edilen verilere göre, bu şekerli içeceklerde tatlandırıcı olarak kullanılan ve kalbe glikozdan daha zararlı olan büyük miktarlarda fruktoz varlığı ile ilgilidir.

Bu yiyeceklerden uzak durarak ve kuru yemiş, yağlı balık veya zeytinyağı gibi kalbinizin düzgün çalışmasını sağlayan birçok ürün ve gıdadan bazılarını diyetinize dahil ederek, genel sağlığınızı iyileştirebilirsiniz.