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    Fas'ta, 3 şüpheli maymun çiçeği vakası açıklandı

    Yapılan açıklamalarda, ülkede 3 kişinin maymun çiçeği virüsü şüphesi ile hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
    • 24.05.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 10:43
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    Fas'ta, 3 şüpheli maymun çiçeği vakası açıklandı

    Şüpheli maymun çiçeği vakası açıklayan ülkeler arasına, Kuzey Afrika ülkesi Fas da eklendi.

    Sağlık Bakanlığı Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi Koordinaatörü Muaz el-Murabıt, “Ülkemizde bugüne kadar 3 şüpheli maymun çiçeği vakası kaydettik." açıklamasında bulundu.

    Ülkede ilk kez kaydedilen şüpheli vakaların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtildi.

    Doğrulanmış maymun çiçeği vakası yok

    AA’nın haberine göre; hastaların tıbbi gözlem altında tutulduklarını belirten Murabıt, vakalara gerekli tıbbi analizlerin yapıldığını ve sonuçların bir an önce çıkmasını beklediklerini bildirdi.

    Murabıt, ayrıca ülkesinde henüz doğrulanmış herhangi bir maymun çiçeği virüsü vakası kaydedilmediğini de vurguladı.

    Maymun çiçeği virüsü

    Kongo ve Batı Afrika olmak üzere iki türü bulunan maymun çiçeği virüsünde, Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunuyor. Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

    Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.


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