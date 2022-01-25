Faydasını duyan yapıyor! Çarşafın altına sabun koymak bakın ne işe yarıyor...

Faydasını duyan yapıyor! Çarşafın altına sabun koymak bakın ne işe yarıyor...

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, huzursuz bacak sendromuna karşı rahat uyuyabilmek için çarşafın altına lavanta sabunu koymayı öneriyor.

Her 10 kişinden 1’inde huzursuz bacak sendromu görülüyor. Bacağınızda oluşan karıncalanma, kramp ve ağrılar uykunuzu da etkiliyor.

Sendromun tam olarak nedeni bilinmiyor. Demir eksikliği, böbrek yetmezliği, diyabet, romatizmal bozukluk ve diğer rahatsızlıklar bunu tetikliyor olabilir.

Huzursuz bacak sendromu, özellikle geceleri uykunun baş düşmanı. Peki sabun bu konuda nasıl yardımcı oluyor?

ÇARŞAFIN ALTINA SABUN KOYMANIN FAYDALARI

Bir kalıp kokulu bir banyo sabununu yatağınızın içine koyarsanız bacak ağrınızın rahatlamasına fayda sağlıyor. Çünkü sabundaki uçucu yağlar aromaterapi etkisine sahip ve vücudun gevşemesini sağlıyor.

Huzursuz bacak sendromu yaşayan kişiler, yöntemi denedikten sonra belirtilerin ortadan kaybolduğunu söylüyorlar.

Amerika'da yaşayan Türk doktor Mehmet Öz bu durum için kas gevşetici özelliğinden dolayı lavanta sabununu öneriyor.