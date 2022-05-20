Faydasını tahmin edemezsiniz! Haşlanmış yumurta suyunu böyle değerlendirin

Haşlanmış yumurta suyunu dökmek yerine nasıl değerlendireceğinizi biliyor musunuz? İşte yumurta suyunun mucizevi faydaları ile tanışın...

Zengin protein ve kalsiyum bombası olarak öğünlerde her daim yer bulan yumurtayı tüketme yöntemlerinden en popüleri haşlamaktır.

Yumurtayı cezveye koyar, suyunu döker ve kaynamaya bırakırız.

Rafadan, kayısı veya tam pişmiş olana dek kaynatır, suyu döker ve soyarız.

Peki haşlanmış yumurta suyunu dökmekten vazgeçiren faydalarını duydunuz mu...

Araştırmalar, yalnızca yumurtanın değil, kabuğu ve haşlama suyunun da birçok şeye iyi geldiğini gösterdi. Bu bilgilerden sonra , haşlanmış yumurtanın suyunu asla heba etmeyeceksiniz.

Ancak mutlaka haşlamadan önce iyice yıkamış olmanızı tavsiye ediyoruz.

Kemik erimesi ve kemik ağrılarına iyi geliyor

Yumurtayı kaynattığınız su içerisinde yumurtanın kendisinde bulunan kalsiyumdan daha fazla kalsiyum içerdiği söyleniyor. Bu nedenle kaynatılan yumurtanın suyunun kemik erimesi ve kemik ağrısı gibi rahatsızlıklara iyi geliyor.

Çiçeklerinizi canlandırır

Yumurta suyunun içerisinde yer alan kalsiyum bitkiler içinde oldukça faydalı. Sade su yerine bitkilerinize döktüğünüz kaynamış yumurta suyu bitkilerinizi canlandırmaya ve beslemeye yetecektir.

Daha canlı ve parlak saçlar

Kaynattığınız yumurta suyunu saçlarınıza sürün. Bol miktarda protein içeren yumurta suda kaynatıldığında protein çözülür ve bu da saçlarınızın oldukça canlı görünmesine yardımcı olur. Özellikle de kuru saçlar için adeta bir ilaç.

Kireci söküp atar

Tencere ve çaydanlığınızdaki kireci yok edebilmek için kaynatılmış yumurta suyunu kullanabilirsiniz. Kabın içerisine yumurta kabuklarını alıp kaynatın. İçerisine de biraz sirke dökün. Kirecin ortadan kalktığını göreceksiniz.