Felç riskini doğal olarak düşürmek için 10 ipucu

Yaşam tarzında basit değişiklikler yapmak ve bazı sağlıklı alışkanlıklar edinmek, felçleri önlemede son derece önemlidir. İşte felç riskini doğal olarak düşürmek için etkili ipuçları.

Felç riskini azaltmanın anahtarı, doğal yöntemlerin kullanıldığı kapsamlı bir yaklaşımdır. Felç riskinden kaçınmak için mükemmel derecede sağlıklı beslenmek ya da bir atlet gibi egzersiz yapmak gerekli değildir.

Felç riski yaşla birlikte artar. 55 yaşından sonra, yaşamın her 10 yılı için felç riski iki katına çıkar. Bununla birlikte, damar hasarlarının sadece üçte ikisi 60 yaşından sonra meydana gelmektedir. Belirtiler en sık olarak vücudun bir tarafında kol ve bacakların zayıflığı, konuşma bozukluğu ve yüzün yarısının, yüz kaslarının zayıflığı şeklinde kendini gösterir.

FELÇ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

Felç geliştirme riski, risk faktörlerinin varlığına bağlıdır. Risk faktörleri kontrol edilebilir ve kontrol edilemez (etkilenemez, ancak dikkate alınması gereken) olarak ikiye ayrılır.

Kontrol edilemeyen risk faktörleri yaş, cinsiyet (erkeklerin felç geliştirme riski daha yüksektir) ve genetiktir.

Kontrollü Risk Faktörleri

160/90 mm Hg'nin üzerindeki tansiyon bir damar hastalığı riskini 4 kat artırır. 200/110 mm Hg ve üstü ise bu riski 10 kat artırır. Yüksek tansiyon, felç için son derece önemli bir risk faktörüdür.

Atriyal fibrilasyon gibi kalp hastalıkları felç riskini 3 ila 4 kat artırır. Kalpte kan pıhtısı oluşumunun neden olduğu felçler, ciddiyetlerine göre farklılık gösterir ve daha sıklıkla hastalarda hasara yol açar.

Diyabet de felç geçirme riskini 3 ila 5 kat artırır. Bunun nedeni, diyabetli hastalarda ateroskleroz ve hemoreolojik bozuklukların erken gelişmesidir.

Sigara içmek, damar hasarlarına neden olduğu için felç riskini 2 katına, felç riskini ise 4 katına çıkarır.

Yüksek seviyelerde toplam kolesterol ve kötü kolesterol (LDL), felç gelişimi için dolaylı bir risk faktörüdür. Bunlar ateroskleroz gelişimi ile ilişkilidir.

Alkol kullanımı da felç riskinizi 3 kata kadar artırabilir.

Kontrollü risk faktörleri aynı zamanda yaşam tarzı faktörlerini de içerir. Zayıf beslenme, kilolu olma, fiziksel aktivite eksikliği ve psiko-duygusal stres de felç riskini artırır.

FELÇ RİSKİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN 10 İPUCU

Yaşam tarzında küçük değişiklikler yapmak ve sağlıklı alışkanlıklar edinmek felci önlemeye yardımcı olabilir.

İşte doğal olarak felç riskini önlemek için 10 ipucu.

Sağlıklı Beslenin

Dengeli, besleyici bir diyet izlemek felçten korunmanın anahtarıdır. Atarmadarlarda kan pıhtılaşması riskini azaltmak için diyetteki yağ miktarını (doymuş ve trans yağlar) azaltmak önemlidir. Diyet, felç geçirmemek için bol miktarda meyve, sebze, kuru yemiş, kepekli tahıllar, yağlı tohumlar ve baklagiller içermelidir.

Hareketsiz Kalmayın

Düzenli egzersiz, felç riskini azaltmanın bir başka önemli yönüdür. Yüzme, koşu, bisiklete binme, yürüüyş ve daha fazlasını içeren egzersizler vücuttaki iyi kolesterol seviyesini artırır ve atardamarların ve kalbin direncini artırır. Her gün 30 dakika boyunca bisiklete binmek, yürümek veya koşu yapmak gibi orta düzeyde aktiviteler önerilir.

Tuz Alımını Azaltın

Yetişkinler için günde 5 gramdan az tuz alımı, tansiyonu ve kardiyovasküler hastalık, felç ve kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olur. Tuz alımını azaltmanın başlıca faydası, yüksek tansiyonu önlemektir.

Sigara İçmeyin

Sigara dumanından kaynaklanan nikotin kanı kalınlaştırır ve pıhtılaşmaya daha yatkın hale getirir. Sigara içmek anevrizmalara yol açabilir ve akciğer hastalığı, kalp hastalığı ve kanser ile bağlantılıdır. Sigara içmek kalp krizi riskini 2 kat, felç riskini 4 kat artırır. Ayrıca beyne giden ana kan damarı olan karotid arterde ateroskleroza (yağ birikintileri) neden olur.

İdeal Kiloda Olun

Araştırmalar, VKİ'si (Vücut Kitle İndeksi) 30'un üzerinde olan kişilerin, normal kilolu (VKİ'si 25'ten az) olanlara kıyasla felç geçirme risklerinin 2 ila 3 kat daha fazla olduğunu göstermiştir. Ayrıca obezite, diyabet ve yüksek tansiyon gibi felç geçirme riskini artıran farklı komplikasyonları da beraberinde getirir. Bu nedenle, ideal kiloda olmak çok önemlidir.

Fiziksel ve Zihinsel Stresten Kaçının

Stresli koşullar felç riskini artırabilir. Yetersiz dinlenme, uzun çalışma saatleri, devam eden duygusal stres veya fiziksel olarak zorlu işler, stresi artırabilir, tansiyonu yükselten ve kanın pıhtılaşma riskini artıran hormonları serbest bırakabilir. Stres seviyelerinin azalması, felç riskine de katkıda bulunabilen öfke, küskünlük, nefret veya bastırılmış düşmanlık duygularının üstesinden gelmeye yardımcı olur.

Kolesterol Seviyelerine Dikkat Edin

Kötü kolesterol (LDL), damarları tıkayarak felç riskini büyük ölçüde artırır. Ayrıca kolesterol seviyelerini düzenlediği ve hem atardamarları hem de kalbi serbest radikal hasarından koruduğu bilinen ürünleri tüketin. Chia tohumları, yüksek kolesterol ve yüksek tansiyonun düzenlenmesine yardımcı olan, özellikle omega 3 yağ asitleri olmak üzere, sağlıklı çoklu doymamış yağlar için mükemmel bir kaynaktır. Antioksidan açısından zengin yeşil çay ayrıca kalpte ve damarlarda oksidatif hasarı önler. Omega 3 içeren somon gibi yağlı deniz balıkları da kalp ve damar sağlığı için çok iyidir.

Diyabeti Kontrol Edin

Diyabet felç için bir risk faktörüdür. Vücuttaki yüksek kan şekeri seviyesi damarlara zarar verir ve bu da pıhtı oluşumunu daha olası hale getirir. Felçleri önlemek için diyabetin kontrol altında tutulması önemlidir. Bir beslenme uzmanının talimatlarına uymalı, kan şekeri seviyelerini izlemeli, egzersiz yapmalı ve sağlıklı beslenme gibi diğer yaşam tarzı değişiklikleri uygulanmalıdır.

Uyku Kalitenizi Arttırın

Felç riskini azaltmak isteyenler için düzenli olarak ideal miktarda uyku almak önemlidir. Araştırmalar, 45 yaşın üzerindeki kişilerde 6 saatten az uyku ile felç görülme sıklığı arasında güçlü bir bağlantı olduğunu göstermektedir.

Olumlu ve İyimser Kalın

Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, olumlu eğilimleri olan kişilerin kalp krizi veya felç geçirme riski çok daha düşüktür. Çalışmalar ayrıca, iyimserlik ve canlılık için en yüksek puanları alanların kalp ve damar hastalıklarında yüzde 50'lik bir azalma bulmuştur.