FFP2 maskeleri, çocukların nefes almasını zorlaştırıyor

Almanya'da yetkililer, yaptıkları inceleme sonucu, cerrahi maskelerin çocuklar için en iyi tercih olduğunu belirtti.

Koronavirüs salgınından korunmak için aşı ve sosyal mesafe kadar maske kullanımı da büyük önem arz ediyor.

Ancak çocuklar için uygun maskenin seçilmesi gerekiyor.

MASKE ÇEŞİTLERİ İNCELENDİ

Almanya'da mal ve hizmetleri inceleyen Stiftung Warentest, çocuklara uygun olduğu iddia edilen 15 maske çeşidini araştırdı.

Test edilen maskelerin hiçbirinin 6 ila 12 yaş arası çocuklar için uygun olmadığı sonucuna ulaşıldı.

FFP2 İYİ BİR SEÇİM DEĞİL

DPA'nın haberine göre, maskelerin renkli bir şekilde paketlendiği ve çocukların takabileceği şekilde uyarlandığı, ancak bu yaş grubu için FFP2 maskelerinin iyi bir seçim olmadığı belirtildi.

EN UYGUNU CERRAHİ MASKELER

Test uzmanlarına göre, çocukların bu gibi maskelerde düzgün nefes alması oldukça zor.

Cerrahi maskelerin, özellikle tüm gün okulda vakit geçiren çocuklar için daha iyi bir seçim olduğu kaydedildi.

ÇOCUKLAR DÜZGÜN NEFES ALAMIYOR

Çocuk maskelerinin yüzde 50 daha fazla nefes alan standart yetişkin modelleri olması gerektiği vurgulandı.

Bunun nedeni, "6 ila 12 yaşındaki çocukların, sağlıklı yetişkinlerin nefes alma gücünün genellikle yalnızca yarısına sahip olmaları" şeklinde açıklandı.