Fransa'da, 15 bin eczacı açığı bulunuyor

Fransız medyası ülkede 15 bin eczacı eksiğinin bulunduğunu, eczanelerin personel eksikliği nedeniyle şikayetçi olduğunu yazdı.

Fransa’da sağlık sektörü zor durumda…

Koronavirüs salgınıyla başlayan kriz nedeniyle hastanelerde doktor ve hasta bakısı sıkıntısı yaşanıyor.

Eczaneler de ilaç temin etmekte zorlanıyor.

Yaşanan bu sıkıntılara bir de eczacı açığı da baş gösterdi.

Her 3 eczaneden 2’si personel arıyor

Fransız basınındaki haberlere göre, sektörde 15 bin eczacı açığının bulunduğu belirtildi.

Ülkede eczaneler personel eksiğinden şikayetçi olurken, France İnter radyosuna konuşan Eczacı Sendikaları Federasyonu Başkanı Philippe Bresset, ülkedeki her 3 eczanenin 2'sinin personel aradığını açıkladı.

Fakültelerde öğrenci eksikliği

AA’nın haberine göre; Bresset, bu açığın nedenleri arasında yaş piramidi kriteri bulunduğunu belirterek emekliliğe ayrılan eczacıların yerine yenisinin gelmediğini ifade etti.

Fransız basını, ayrıca eczacılık fakültelerinde 1100 öğrenci eksiği olduğunu yazdı.