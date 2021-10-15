Fransa'da koronavirüs testleri ücretli oldu

Fransız hükümeti, halkı aşı olmaya teşvik etme maksadıyla ücretsiz test uygulamasına son verme kararı aldı.

Avrupa ülkelerinin koronavirüse karşı ekonomik politikaları her geçen gün değişiyor.

Halkı aşı olmaya teşvik etmek amacıyla bir süredir ücretsiz olarak uygulanan koronavirüs testleri, Almanya'nın ardından artık Fransa'da da ücreti oldu.

Hükümet, ücretsiz test uygulamasına son verme kararı aldı.

"ÜCRETSİZ AŞI VARKEN TESTE GEREK YOK"

Yapılan açıklamada, herkesin istediğinde korona aşısına ücretsiz olarak erişebildiği ve bu uygulamaya artık gerek olmadığına dikkat çekildi.

Ülkede halihazırda kafe, restoran, spor tesisleri ve sinema gibi mekanlara giriş için gerekli olan sağlık kartını alabilmek için negatif sonuçlu test, hastalığın atlatıldığına dair kanıt veya tam aşı olunması gerekiyor.

TEST BAŞINA 22-44 EURO ÜCRET

Ücretsiz test uygulamasına son verilmesiyle birlikte Fransa’da aşılanmamış veya tek doz aşı olmuş yaklaşık 7 milyon yetişkin, test başına 22 ila 44 euro arasında bir ücret ödeyecek.

MALİYETİ AĞIR GELDİ

Ücretsiz testler, Fransız hükümetine 2020 yılında 2.2 milyar dolara mal olmuştu ve bu yıl da toplamda 6.2 milyar dolarlık bir faturanın çıkması bekleniyor.

Bu hamleyle birlikte insanların aşı olmaya teşvik edilmesinin yanında hükümetin söz konusu harcama yükünden de kurtulmasını sağlayacak.