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Gaziantep’te nefesi kesilen öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Gaziantep’te nefesi kesilen öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Bir okulun müdür yardımcısı, soluk borusuna cisim kaçan ve nefessiz kalan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.