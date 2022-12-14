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    Gaziantep’te nefesi kesilen öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

    Bir okulun müdür yardımcısı, soluk borusuna cisim kaçan ve nefessiz kalan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.
    • 14.12.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 17:16
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    Gaziantep’te nefesi kesilen öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

    Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Şehit Adem Yavuz İlkokulu’nun Müdür Yardımcısı Hüseyin Çavdır, odasına giderken nefes almakta zorlanan 4. sınıf öğrencisi Abdulsamet Öztürk'ü fark etti.

    Hızlıca Öztürk'ün yanına giden Çavdır, Heimlich manevrasını uyguladı.

    Öğrencisini kurtardı

    AA’nın haberine göre Çavdır'ın müdahalesinin ardından Öztürk'ün nefes alması normalleşti.

    Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Gaziantep'te müdür yardımcısı öğrencisini "Heimlich manevrasıyla" kurtardı VİDEO

    “Kötü sonuçların önüne geçiliyor”

    İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, yaptığı açıklamada, öğretmen ve yöneticilerin aldığı ilk yardım eğitimlerinin faydasını görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

    Müdür Yardımcısı Çavdır'ın da ilk yardım eğitimi aldığına dikkati çeken Tepe, "Gaziantep'te görevli birçok öğretmenin Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği iİlk yardım eğitimini almış olmaları, geçtiğimiz dönemlerde haberlere konu olan bu tür birçok vakanın kötü sonuçlanmasının önüne geçilmesiyle sonuçlanıyor." ifadelerini kullandı.

    Gaziantep’te nefesi kesilen öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı #1

    Gaziantep’te nefesi kesilen öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı #2

    Gaziantep’te nefesi kesilen öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı #3

    Gaziantep’te nefesi kesilen öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı #4


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