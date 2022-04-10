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    Gece gurultularına son! 30 saniye sürmüyor, anında tokluk hissi...

    Olmadık saatlerde acıktığınızı hissediyorsanız, mutfağa hamle yapmadan önce bir seçeneğiniz daha var. İşte tokluk hissine yardımcı olan en kısa yöntem...
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 13:38
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    Gece gurultularına son! 30 saniye sürmüyor, anında tokluk hissi...

    Gündüz yemeyen ancak geç saatlerde karnınızda ziller çalanlardansanız, formunuzu korumak biraz zorlaşabiliyor.

    Gün içerisinde kan şekerinde oluşan dengesizlikler geceleri de etkiliyor ve gündüz dört saatten uzun aç kalmış veya öğün atlamış kişiler gece atıştırmalarına daha fazla ihtiyaç duyuyor.

    Akşam 6'dan sonra tüketilen besinlerin vücutta depolanma ihtimali artar. Kilo almaya daha meyilli olunur. Yemek saati de kilo kontrolü için önemlidir.

    Gece yarısı açlık hissiyle kendinizi dolabın önünde buluyorsanız, alışkanlık haline getirmeden önce kurtulmanın yollarını aramalısınız.

    Birkaç kez tekrar edilen gece yemek yeme faslı, kısa sürede alışkanlığa dönüşme riskini taşır.

    Tokluk hissi, vücudumuzda leptin hormonu sayesinde salgılanır. Leptini tetikleyici ipuçları ile açlık hissi kontrol edilebilir.

    Uzmanlar, acıkma hissini önleyici çok basit bir yöntemi tavsiye ediyor.

    Diş fırçalayarak zayıflayın

    Yemeklerden hemen sonra diş fırçalamanın gıda kontrolünü sağlamaya yardımcı olur.

    Yemeklerden sonra dişlerinizi fırçalayın ve gargara yapın. Temiz ve ferah ağza sahip olduğunuzda bir şeyler yiyerek bunu bozmak istemeyeceksiniz.

    Gece gurultularına son! 30 saniye sürmüyor, anında tokluk hissi... #1


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