Gençlerde kanser riski arttı: Nasıl korunmalıyız?

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Gençlerde kanser oranlarının artışı, yaşam tarzı, çevresel faktörler ve genetik gibi birçok faktöre bağlı olabilir.

Sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarıyla kanser riskini azaltabilirsiniz.

Kanserden korunmak için dikkat edilmesi gereken bazı temel noktalar şunlardır:

1. SAĞLIKLI BESLENİN

İşlenmiş gıdalardan, yüksek şeker ve doymuş yağ içeren yiyeceklerden kaçının.

Daha fazla sebze, meyve, tam tahıl ve lif açısından zengin gıdalar tüketin.

Kırmızı eti sınırlayın ve işlenmiş et ürünlerinden (sucuk, salam, sosis) uzak durun.

2. HAREKET EDİN

Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmaya çalışın.

Uzun süre hareketsiz kalmaktan kaçının; aktif bir yaşam tarzı benimseyin.

3. SİGARA VE ALKOLDEN UZAK DURUN

Tütün ürünleri kanserin en büyük risk faktörlerinden biridir. Hiç başlamayın veya kullanıyorsanız bırakmaya çalışın.

Aşırı alkol tüketiminden kaçının, hatta mümkünse alkolü tamamen bırakın.

4. UYKUNUZU DÜZENE SOKUN

Yeterli ve kaliteli uyku bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Günde 7-9 saat uyumaya özen gösterin.

5. GÜNEŞTEN KORUNUN

Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde (10.00-16.00) güneşten kaçının.

Güneş koruyucu kremler kullanın ve solaryum gibi yapay bronzlaşma yöntemlerinden uzak durun.

6. STRESTEN KAÇININ

Kronik stres bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Meditasyon, yoga veya hobi edinme gibi rahatlama tekniklerini deneyin.

7. SAĞLIK KONTROLLERİNİZİ DÜZENLİ YAPTIRIN

Kanserin erken teşhisi için düzenli doktor kontrollerine gidin.

Ailede kanser öyküsü varsa, genetik test yaptırmayı düşünebilirsiniz.

8. KİMYASALLARDAN UZAK DURUN

Pestisitler, ağır metaller ve hava kirliliği gibi çevresel zararlılara maruz kalmayı sınırlayın.

Plastik kullanımını azaltın, özellikle yiyecek ve içeceklerde.

9. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİN

Enfeksiyonlara karşı korunmak için aşılarınızı yaptırın (örneğin, HPV ve Hepatit B aşıları).