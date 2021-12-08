Gerçekten işe yarayan hafızayı geliştirmenin 14 basit yolu

Muhtemelen bazı insanların çok önemsiz ayrıntıları bile kolayca hatırladığını ve yeni bir şeyi anında kavradığını fark etmişsinizdir. Aynı şeyi yapabilmeniz için basit ama etkili yöntemleri derledik.

Hafıza, bir kişinin önceki deneyimleri hakkındaki fikirlerinin bir deposudur ve bu deneyimi ezberlemek, görüntüleri, bilgileri kaydetmek ve gelecekte bunların yeniden üretilmesi için benzersiz bir mekanizma ile donatılmıştır.

Kısa süreli bellek, duyusal bellek, uzun süreli bellek, çalışma belleği ve anısal bellek gibi hafıza türleri vardır. Her şeyden önce, kısa süreli hafıza çok önemlidir. Kısa süreli hafızanın düşük olduğu durumlarda, örneğin bir şey duyduktan yarım saat sonra, söylenen şeyin genel anlamını veya tümünü hatırlamak zordur. Kısa süreli hafıza, geçici bir depolama ve bilgilerin uzun vadeli belleğe aktarılması için bir filtredir.

Uzun süreli bellekteki bilgiler, özellikle içeriğini periyodik olarak hatırlarsanız, uzun bir süre, bazen tüm yaşam boyunca saklanır. İdeal durumda, gelecekte yararlı olabilecek yalnızca önemli bilgiler uzun süreli belleğe girmelidir.

Uzun süreli ve kısa süreli bellek arasındaki ara bağlantı, bilgilerin 'yarına kadar', 'rapor sunulana kadar' saklandığı ve sonra unutulduğu operasyonel bellek olarak kabul edilir. Bir sınavdan hemen sonra meydana gelen bilgilerin unutulması bu sebepledir.

HAFIZAYI GELİŞTİRMENİN YOLLARI

Gerekli bilgilerin uzun süreli belleğe nasıl aktarılacağını öğrenmek için beyne sürekli olarak yararlı bir yük sağlamak gerekir. Hafızayı ve buna bağlı olarak zihinsel yetenekleri geliştirmeye yardımcı olacak önerilen yöntemleri birlikte keşfedelim:

1. Hayal gücünüzü açın

Büyük sayıları ezberleyen insanlar her zaman gelişmiş bir hayal gücüne sahiptir. Sayıyı bitkiler, hayvanlar ve cansız nesneler şeklinde hayal ederler. Bir şeyi hafızanıza kazımak istiyorsanız hemen aklınızda çizin.

2. Hareket edin

Daha fazla dans edin, hareket edin ve egzersiz yapın. Bu, beyin de dahil olmak üzere kan dolaşımını önemli ölçüde iyileştirir, bilgilerin algılanmasını, çoğaltılmasını ve işlenmesini sağlayan zihinsel süreçleri harekete geçirir.

3. El işleriyle meşgul olun

Bunu sadece ev hanımları veya büyükanneler olarak düşünmeyin. Kanaviçe işi, örgü, boncuklar... Bu aktiviteler hafızayı ve genel olarak beynin çalışmasını harekete geçirir.

4. Kokularla hafızayı canlandırın

İş yerindeki bir konuşmaya veya üniversitedeki bir sınava hazırlanırken, kendinizi ezberleme sürecini uyaran kokularla çevreleyin. Limon, nane veya biberiye gibi uçucu yağları deneyin veya sevdiğiniz bir çiçeği masanıza yerleştirin.

5. Ezberleme sürecine odaklanın

Bir şeyi hatırlamak istiyorsanız sürece odaklanın. Düşünün, dinleyin, yaşamınızla veya mevcut bilginizle paralellikler çizin. Mevcut bilgiler üzerinde ne kadar çok duygu ve düşünce yakalanırsa, gerçekten önemli bir şeyi hatırlama olasılığı o kadar yüksek olur.

6. Hafızanızı zorlayın

Bir kelimenin anlamı, rapordan bir sayı, bir şarkıcının adı, bir arkadaşınızın telefon numarası gibi bir şeyi unuttuysanız, hemen sözlüğe, internete veya telefon rehberine başvurmadan önce unuttuğunuz şeyi en az birkaç dakika hatırlamaya çalışın.

7. Beyin egzersizi yapın

Bilim kurgu okuyun ve ardından karakterlerin adlarını ve olay örgüsünü not edin. Zaman zaman kayıtlara bakın ve hafızanıza geri yükleyin. Bu sadece hafızayı eğitmekle kalmayacak, aynı zamanda arkadaşlar arasında bilgili bir kişi olarak tanınmaya da yardımcı olacaktır.

8. Sınırlamayı unutun

Bir şeyi anlamadan, gözlerinizin önüne getirmeden ve metni kendi sözlerinle tekrar anlatmadan ezberlemek pek faydalı değildir. Bir şeyi 'sınavdan önce' veya 'yarına kadar' öğretmek kesinlikle bir işe yaramaz. Ezber yaparken sonsuza kadar öğrenme hedefini belirlerseniz, kazanırsınız.

9. Ortak nokta belirleyin

Yeni tanıştığınız kişinin adını hatırlamak için, onu aynı ada sahip ünlü bir kişiyle veya tanıdıklarınızla zihinsel olarak ilişkilendirin ve kendinizden bir şey eklediğinizden emin olun.

10. Tekrarlayın

Tekrar, öğrenmenin anahtarıdır. Ancak alınan bilgileri arka arkaya 5 kez tekrarlamayın, beş gün boyunca günde bir kez yapın. Ve bunu gece yapmayı deneyin.

11. Doğru beslenin

Deniz ürünleri, balık, yumurta, tahıllar, sağlıklı yağ ve sebzeler hafızayı geliştirir. Bazen sadece bir parça çikolata biraz yorgun bir beyni canlandırabilir.

12. En sevdiğiniz şairlerin şiirlerini öğrenin

Her gün küçük bir şiir ezberleyin (eğer bu sizin için zorsa bir dörtlük yeterlidir) ve haftanın sonunda ezberlediğiniz şiirleri kontrol edin. Birkaç ay sonra, muhtemelen hafızanızın geliştiğini fark edeceksiniz.

13. Yabancı dil öğrenin

Yabancı dil öğrenmek hafızayı geliştirmenin etkili bir yoludur. Ek olarak, araştırmalar dil öğrenmenin bunamayı mükemmel bir şekilde önleyebildiğini göstermektedir.

14. Tembelliği unutun

Tembel olmayın. Tembel insanlar eylemlerinde ve düşüncelerinde, iyi bir hafızayı asla parlatamaz.

Basit ipuçlarımızla hafızanızı geliştirebilir ve uzun yıllar çalışır durumda tutabilirsiniz. Bunun için düzenlilik çok önemlidir.