Gereksiz antibiyotik kullanımı, can kayıplarına yol açıyor

Verilere göre, Avrupa'da her yıl 35 binden fazla kişi hayatını kaybediyor. Hazırlanan raporda, "Endişe verici artışlar görüyoruz" denildi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), gereksiz antibiyotik kullananların karşılaşabileceği manzaraya dair uyarıda bulundu.

ECDC, Avrupa Antibiyotik Farkındalığı Günü nedeniyle rapor yayınladı.

2016-2022 döneminin verileri, antimikrobiyal dirençli enfeksiyonlardan ölenlerin sayısının önceki dönemlere göre arttığını söylüyor.

En yüksek enfeksiyonlar Avrupa'nın güneyinde ve doğusunda

Bu tür enfeksiyonların insan sağlığı üzerinde, grip, tüberküloz ve HIV/AIDS virüsleri benzeri etkisi bulunuyor.

Bu türden en düşük enfeksiyonlar Avrupa'nın kuzeyinde, en yüksek enfeksiyonlar ise kıtanın güneyinde ve doğusundaki ülkelerde bildirildi.

Her yıl 35 binden fazla kişi ölüyor

Avrupa'da her yıl 35 binden fazla kişi, gereksiz antibiyotik kullanımına bağlı antimikrobiyal dirençli enfeksiyonlardan yaşamını yitirdi ve bu sayıların önceki dönemlere göre arttığı vurgulandı.

Raporda, ECDC Direktörü Andrea Ammon'un şu ifadelerine yer verildi:

Ölümlerin sayısında endişe verici artış

"Antimikrobiyal dirençli bakterilerle, özellikle son basamak antimikrobiyal tedaviye dirençli olan enfeksiyonlara atfedilebilen ölümlerin sayısında endişe verici artışlar görüyoruz. Avrupa Birliği/ Avrupa Ekonomik Alanı'nda her gün yaklaşık 100 kişi bu enfeksiyonlardan ölüyor.

Gereksiz antimikrobiyal kullanımını azaltmak, enfeksiyon önleme ve kontrol uygulamalarını iyileştirmek, antimikrobiyal yönetim programları tasarlamak, uygulamak ve ulusal düzeyde yeterli mikrobiyolojik kapasiteyi sağlamak için daha fazla çaba gösterilmesi gerekiyor."





AA'nın haberine göre, raporda şöyle örnekler verildi:

2018-2019 ortalamasının iki katından fazla

"2021'de, farklı antimikrobiyal gruplara dirençli Acinetobacter türü vakalarının sayısı, 2018-2019 ortalamasının iki katından fazlaydı. Başka bir örnek, genellikle son çare olarak kullanılan bir antibiyotik olan karbapenemlere dirençli Klebsiella pneumoniae vakalarının yüzdesi. Bu oran 2020'de yüzde 31 ve 2021'de yüzde 20 daha artmıştır."

Raporda, ayrıca 2012–2021 döneminde özellikle hastanelerde kullanılan "geniş spektrumlu" antibiyotiklerin oranında da artış görüldüğüne işaret edildi.