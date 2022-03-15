Zamanında müdahale edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen gıda zehirlenmelerinde belirtilerin farkında olmak hayati önem taşıyor. İşte gıda zehirlenmelerinde dikkat edilmesi gerekenler.

Gıda zehirlenmesi, bir kişinin bakteri, virüs, parazit, bakteriyel toksin veya kimyasalların tüketilmesini takiben ortaya çıkan bir dizi belirtidir.

Gıda zehirlenmesi gıdanın hazırlanmadan önce, hazırlanma sırasında veya sonrasında kontaminasyonundan kaynaklanabilir. Hijyen önlemlerine uyulmadığında (örneğin, yiyecekleri hazırlayan kişinin hasta olması), yiyecekler yetersiz yıkandığında, yanlış pişirildiğinde veya saklandığında zehirlenme meydana gelebilir.

Bazı gıdalar kontaminasyona daha duyarlıdır. Çiğ veya az pişmiş gıdalar (kümes hayvanları, et ve yumurta), çiğ meyve ve sebzeler (kirli su ile yıkanmış veya yıkanmamış), pastörize edilmemiş süt ürünleri, uzun süre soğutulmadan bırakılan yiyecekler ve balıklara özellikle dikkat edilmelidir.

Gıdanın kokusu ve görünümü kontamine olsa bile çoğu zaman değişmez, bu yüzden dikkatli olunmalıdır. Sıcak havalarda hazırlanan yiyeceklere özellikle dikkat edilmelidir. Bazı yiyecekler ısıya karşı daha hassastır ve çok uzun süre ısıya maruz kalmışlarsa yenmemeli veya içilmemelidir. Sıcaklık daha yüksek olduğunda, bakteriler daha hızlı çoğalır.

GIDA ZEHİRLENMESİNİN 10 BELİRTİSİ

Gıda zehirlenmesi genellikle söz konusu gıdanın tüketilmesinden 24 ila 48 saat sonra meydana gelen sindirim bozuklukları ile kendini gösterir. İşte gıda zehirlenmesinin en yaygın 10 belirtisi.

Karın Ağrısı

Karın ağrısı genellikle zehirlenmeye neden olan gıdayı yedikten 24 saat sonra ortaya çıkar. Ağrılar şiddetlidir ve ilaçlar ağrıyı rahatlatmaz.

Kusma

Kusma, vücudun zehirlenmeye neden olan gıdayı boşaltmak için kullandığı savunma mekanizmasıdır. Zehirlenmeden 24 hatta 48 saat sonra ortaya çıkarlar. Hafife alınmamalı ve mutlaka bir hastaneye başvurulmalıdır.

İshal

İshal, bağırsakta bir patojenin varlığını gösterir. Zehirlenme durumunda çok hızlı bir şekilde ortaya çıkabilir ve zehirlenme geçtikten sonra ortadan kaybolur.

Yorgunluk

Gıda zehirlenmesi durumunda vücut bir virüs veya bakteri ile uğraşmak zorundadır. Bu nedenle, vücut tüm enerjisini savaşmak için seferber ettiği için büyük yorgunluk hissedilebilir. Yorgunluk, genellikle zehirlenmeden sonra birkaç gün sürer.

Ateş

Ateş vücutta bakteri, alerjen, parazit veya virüs gibi patojenik bir mikroorganizmanın varlığına bağlı bir belirtidir. Bunlar vücuda girdiğinde bağışıklık sistemi tetiklenir ve vücut ısısı yükselir.

Baş Ağrısı

İshal ve susuzluğa neden olan zehirlenme durumunda baş ağrıları ortaya çıkabilir. Zehirlenme bazen merkezi sinir sistemini etkileyebilir ve dil sorunlarına, görme bozukluklarına veya solunum güçlüğüne neden olabilir. Kampilobakter gibi bazı bakteriler menenjite bile neden olabilir.

Titreme

Titreme çoğu bulaşıcı hastalıkta ortaya çıkabilir, ancak bazı zehirlenmelerde, özellikle gıda zehirlenmelerinde yaygın olarak görülür.

Dışkıda Kan

Basit sindirim sorunlarını gıda zehirlenmesinden ayıran ana belirtilerden biri dışkıda kan bulunmasıdır. Bu belirtiye genellikle yüksek ateş eşlik eder. Mutlaka bir hastaneye başvurulmalıdır.

Baş Dönmesi

En ciddi zehirlenme vakalarında kafa karışıklığı, baş dönmesi ve hatta bilinç kaybına kadar giden halsizlik gözlemlenebilir. Hemen yardım alınmalıdır.

Kalp Ritminde Değişiklik

Taşikardi (hızlı nabız) ​​veya tersine bradikardi (yavaş nabız), gıda zehirlenmesinin göstergesi olabilir. Soğuk terleme ve solgunluk genellikle kalp atış hızındaki değişiklik ve genel halsizlik ile ilişkilidir. Bu durumda hastaneye başvurmak şarttır.

NE ZAMAN HASTANEYE BAŞVURULMALI?

Gıda zehirlenmeleri genellikle ciddi değildir. Çoğu insan evde atlatır ve ilaç kullanmadan kendi kendine iyileşir. Ancak bazı durumlarda bir doktora danışılmalıdır.

Aşağıdaki durumlarda mutlaka bir doktora görünmelisiniz:

- 5 günden fazla süren ishaliniz varsa,

- İshal ve ateşiniz varsa (38°C üzerinde),

- 24 saatten uzun süredir iyileşme olmaksızın kusuyorsanız,

- Dışkınızda kan varsa veya dışkınız siyahsa,

- Şiddetli karın ağrısıyla birlikte ishaliniz varsa,

- İshal, şiddetli susuzluk, 12 saatten fazla idrara çıkamama varsa,

- Kusmuğunuzda kan (kırmızı renkli veya kahve telvesi gibi bir görünüm) varsa,

- Sürekli uykulu, sinirli ve kafası karışık hisediyorsanız.

GIDA ZEHİRLENMESİNDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Gıda zehirlenmelerinden kaçınmak için uygulayabileceğiniz bazı temel ipuçları şunlardır:

- Yiyeceklerle uğraşırken, tuvalete gitmeden önce ve sonra ve yemekten önce ellerinizi düzenli olarak yıkayın.

- Meyve ve sebzeleri hazırlamadan veya yemeden önce iyice temizleyin.

- Bazı yiyecekleri çiğ (yumurta, kümes hayvanları ve et) veya pastörize edilmemiş (örneğin çiğ sütten yapılmış peynir) yemekten kaçının.

- Yemek pişirirken sebze ve et içni ayrı kesme tahtaları kullanın.

- Çiğ eti diğer gıdalardan ayrı olarak saklayın.

- Etleri yeterince pişirin.

- Mayonez, çiğ et veya süt gibi hızla tehlikeli hale gelebilecek tüm ürünleri soğutun.

- Her kullanımdan sonra kesme tahtalarını iyice temizleyin ve kurulayın.

- Çiğ ete dokunmuş kapları veya tabakları tekrar kullanmayın (çapraz bulaşmadan kaçının).

- Üzerinde yemek hazırladıktan sonra mutfak tezgahını sabunlu suyla yıkayın.

- Yiyeceklerinizi her zaman doğru sıcaklıkta tutun. (buzdolabı 4°C veya daha az, dondurucu -18°C veya daha az).

- Donmuş gıdaları pişirmeye hazır olana kadar buzdolabında çözdürün.