Glüten intoleransının şaşırtıcı 5 belirtisi

Deri döküntüsünden eklem ağrısına kadar birçok farklı belirti, glütenden vazgeçme zamanının geldiği anlamına gelebilir. İşte glüten intoleransının 5 şaşırtıcı belirtisi.

Diyetten glüteni çıkarmak, son yıllarda beslenme çevrelerinde sıcak bir konu haline geldi ve birçok insanın sağlık için glütensiz bir diyet yemenin faydalarını övdüğü noktaya geldi. Glüten öncelikle buğday, arpa ve çavdarda bulunan bir proteindir. Bazı insanlar için sorunlu olabilir.

Kesin olarak konuşursak, glüten intoleransı, yakından ilişkili olsa da çölyak hastalığından farklıdır. Tüm çölyak hastaları glüten intoleransına sahiptir, ancak tam tersi durum geçerli değildir. Çölyak hastalığı, glüten yemenin sindirim sisteminde hasara neden olduğu, glüten intoleransından (çölyak dışı glüten duyarlılığı olarak da adlandırılır) başka tür hasar ve semptomlara neden olduğu ciddi bir otoimmün hastalıktır.

Glüten intoleransı birçok farklı şekilde vücutta kendisini gösterebilir. Çölyak hastalığı ciddi şekilde hayatı tehdit ederken, glüten intoleransında durum o kadar ciddi değildir.

İşte glüten intoleransının 5 şaşırtıcı belirtisi:

SİNDİRİM SİSTEMİNE ETKİLERİ

Birçok insan için glüten duyarlılığı en açık şekilde sindirim semptomlarıyla kendini gösterir. Stresörler veya diğer tetikleyiciler sorunu ağırlaştırabileceğinden ve gerçek sorunun kaynağını gizleyebileceğinden, çok yavaş başlayabilirler veya belirli bir nedene kadar takip etmek zor olabilir. Sık şiddetli ishal ve kabızlık nöbetleri, glüteni sindirmekte zorluk çektiğinizi gösterebilir.

DERİ DÖKÜNTÜLERİ

Ani bir deri döküntüsü bazen glütenle ilgili bir sorunu gösterebilir. Çölyak hastalığı olan bazı kişilerde ayrıca ana veya tek semptom olarak bir döküntü (dermatit herpetiformis adı verilir) vardır. Glüten tüketimine bağlı gibi görünen bir deri döküntüsü fark ettiyseniz (örneğin, glüten içeren bir gıdayı yedikten sonra), biyopsi veya kan testi için bir uzmana görünmeniz önerilir. Ayrıca glüteni ortadan kaldırmanın sedef hastalığı ve diğer hastalıkların semptomlarını iyileştirebileceğini gösteren kanıtlar da vardır.

MİGREN

Baş ağrısı, çok çeşitli sağlık sorunlarına eşlik edebilen belirsiz semptomlardan biridir. Çölyak hastalığı veya glüten intoleransı olan bazı kişiler, glüten tüketmenin bir sonucu olarak migren yaşadıklarını bildirmektedir.

EKLEM AĞRISI

Eklem ağrısı ayrıca glüten tüketimi ile ilişkilendirilmiştir. Glütenin vücutta iltihaplı bir tepkiye neden olabileceğine inanılıyor. İltihap, otoimmün bir hastalığın neden olduğu eklemlere ulaşırsa artrit benzeri ağrıya neden olabilir. Bu glüten kaynaklı eklem ağrısı bazen romatoid artrit olarak yanlış teşhis edilir, bu nedenle doğru teşhis için spesifik testler yapılmalıdır.

ZİHİNSEL KARIŞIKLIK

Zihinsel karışıklık, sıklıkla konsantre olma zorluğu veya basitçe net düşünememe bazen glüten duyarlılığı veya çölyak hastalığı ile ilişkilidir. 'Beyin sisi' olarak da bilinen bu semptomu tetikleyen şeyin glüten intoleransu yaşayanlarda glüten tüketiminin iltihaba neden olması gibi görünüyor.