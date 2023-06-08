Göbek eriten doğal kür nasıl hazırlanır? İşte, göbek eriten detoks kürü.. Alınan fazla kilolardan kurtulmak için çeşitli kürler uygulanmaktadır. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz doğal bir kür bulunuyor. İşte göbek eritmenizi sağlayacak detoks kürü tarifi..

Fazla kilolar birçoğumuzun ortak problemi haline gelmiş durumda. Yediğimiz yiyecekler sonucunda özellikle göbekte oluşan yağlar ve kilolar günlük hayatımızı etkileyebiliyor.

Göbek eritmek isteyenler ise çeşitli kürler yardımıyla bu bölgedeki yağlardan kurtulmaya çalışıyor.

Göbek eriten doğal bir kür tarifini sizler ile paylaşıyoruz. Son derece etkili olan ve göbek bölgesinde oluşan yağlanmaların önüne geçmek için yapılan bu kür yoğurt içermektedir.

Evde kolaylıkla hazırlayacağınız bu kür ile göbeğinizi eriteceksiniz. İşte göbek eriten o doğal kür..

1 kase yoğurdun içerisine 1 adet soda, yarım limon suyu ve 1 tatlı kaşığı pul biber ekleyerek karıştırın ve tüketin.

Bu kürü bu şekilde tüketebileceğiniz gibi bir blender yardımı ile çekerek sıvı şekilde de tüketebilirsiniz.

Uygulayacağınız bu tarz kürleri haftada 2 veya 3 kez yapmanız yeterlidir.

Göbek eritme kürlerini iki haftada bir de vücudunuzu dinlendirmek için yapmamanız tavsiye edilir.

Hazırlayacağınız kürleri kahvaltıdan yarım saat önce ve uyumadan yarım saat önce tüketebilirsiniz.

Göbek eritmek için ayrıca çeşitli egzersizler yapın ve hamur işi, tatlı ve kızartma gibi yiyeceklerden uzak durun.

Yoğurt kürlerinin, hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlar için uygun olmadığı dile getirilmektedir.