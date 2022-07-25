Göbek yağıyla mı savaşıyorsunuz? Araştırmalar, birçok hastalığa zemin hazırlayan göbek yağından kurtulmak için bazı besinlerin özellikle tüketilmesi gerektiğini gösteriyor. İşte yağ yakan 13 besin.

Karın bölgesindeki yağlar sağlığa çok zararlıdır. Karın bölgesindeki yağlanma, kalp ve damar hastalıklarına ve şeker hastalığına neden olur. Göbek yağı bazı insanlarda görünürken bazılarında karın içine, bağırsaklara veya karaciğere yerleşerek gizlenir.

Kadınlarda 80 cm, erkeklerde ise 94 cm veya daha büyük bir bel çevresi sağlık için tehlikeli olarak kabul edilir.

Göbek yağına genel olarak aşırı yemek, kötü yaşam tarzı (tütün, alkol kullanımı vb.), hormonlar ve hareketsiz yaşam tarzı neden olur. Sağlığa zararlı olan stres de karın bölgesinde fazla yağın oluşmasına neden olabilir.

Sağlığı bozuyor

Viseral yağ olarak da adlandırılan göbek yağı ile ilgili temel problem, yağı içeren hücrelerin (adipositler) kanda dolaşması ve lipidleri serbest bırakarak aşırı trigliseritlere neden olmasıdır.

Bu yağ damarları tıkayabilir ve diyabet veya hipertansiyon gibi hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Ek olarak aşırı viseral yağ, karaciğer kanserine ve kalp krizine yol açabilir. Göbek yağı bu nedenle sağlığa zararlıdır ve göbek yağını eritmek genel sağlığın korunmasına yardımcı olur.

Göbek yağlarını yakan 13 besin

Göbek yağını eritebilmek ve sonuçları 1 ay sonra görmek için spor ve diyetin birleştirilmesi gerekir. Yağ yakan yiyecekleri tüketmek, göbek yağını eritmek için en iyi seçenektir.

İşte göbek yağarını yakan 13 besin.

Greyfurt

Araştırmalar, yemekten önce yarım greyfurt yemenin sadece altı hafta içinde bel çevresini 2,5 cm'ye kadar azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Kinoa

Kinoa tam bir bitkisel protein kaynağıdır. Kas geliştirme ve yağ kaybı için gerekli tüm amino asitleri içerir. Araştırmalar, yüksek miktarda kaliteli bitkisel protein tüketen kişilerin metabolik sendroma (hiperkolesterolemi, hiperglisemi ve obezitenin bir kombinasyonu) karşı çok daha az duyarlı olduklarını gösteriyor.

Badem

Badem mükemmel bir E vitamini kaynağıdır. E vitamini, güçlü bir antioksidandır ve göbek yağının oluşturduğu iltihaplanmaya karşı savaşr. Bademler aynı zamanda vücudun göbek yağından kurtulmasına yardımcı olan tekli doymamış yağlar ve lif bakımından da zengindir.

Bitter çikolata

Araştırmalar çikolatanın, iltihaplanma ile bağlantılı genleri etkisiz hale getiren ve vücudu yağ yakmaya teşvik eden bir yağ asidi de dahil olmak üzere bağırsak için sağlıklı polifenol bileşiklerinin üretimini sağlayabileceğini gösteriyor. Ancak uzmanlar, en az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolata tüketimini öneriyor.

Limon suyu

Su, diyetin bir parçası olarak gereklidir ve suya limon ekleyerek yağ kaybını daha da artırabilirsiniz. Limonda bulunan bir antioksidan olan D-limonen, özellikel obezite durumunda metabolik bozukluklar üzerinde terapötik etkilere sahiptir.

Hardal

Araştırmalar, bir çay kaşığı hardal tüketmenin yemeyi bitirdikten sonra metabolizmayı yüzde 25'e kadar hızlandırabileceğini gösteriyor. Ancak hieprtansiyon gibi durumlarda tüketilmesi tavsiye edilmiyor.

Beyaz çay

Beyaz çay, vücut yağını çeşitli şekillerde yakmaya yardımcı olur. Araştırmalara göre, beyaz çay yağın parçalanmasını (lipoliz) uyarırken aynı anda yağ hücrelerinin oluşumunu (adipogenez) da bloke eder. Diğer çaylar gibi hücrelerden yağ salınımını tetikleyen ve karaciğerin yağları enerjiye çevirme yeteneğini hızlandıran iyi bir antioksidan kaynağıdır.

Siyah pirinç

Siyah pirinç oldukça az tüketiliyor. Ancak araştırmalara göre siyah pirinç, antioksidanlarla dolu olan yaban mersinden daha fazla antioksidan içeriyor. Antioksidanlar iltihabı azaltmaya yardımcı olur, bu da vücutta daha az yağ depolanması anlamına gelir.

Kırmızı biber

Araştırmalara göre, acı biberde bulunan bileşiklerden biri olan kapsaisin adlı bir maddenin günlük tüketimi, karın bölgesindeki yağ kaybını hızlandırıyor. Bu bileşik, vücudun yiyecekleri enerjiye dönüştürme yeteneğini artırır. Ayrıca acı biber iyi bir iştah kesicidir.

Yulaf kepeği

Daha hızlı kilo vermek için güne yulaf kepeği ile başlayabilirsiniz. 100 gramlık bir porsiyon, 250 kaloriden daha az kalori verirken, 18 gram lif ve 20 gram protein sağlar. Gerçek bir zayıflama besinidir.

Kiraz

Antioksidan bakımından zengin olan kirazların düzenli tüketimi, göbek yağını yüzde 9 oranında azaltabilir. Bu, 12 haftalık bir çalışmanın ortaya koyduğu sonuçtur.

Kahve

Araştırmalara göre, kafeinli kahve içenlerin metabolizma hızı, kafeinsiz içenlere göre ortalama yüzde 16 daha yüksektir. Bu durum yağ yakımını artırırken aynı zamanda beyni uyararak kişinin daha uyanık olmasını sağlar.

Elma

Meyveler arasında en iyi lif kaynaklarından biri olan elmalar, göbek yağlarıyla savaşmak için mükemmel besinlerdir. Çalışmalara göre, düzenli olarak elmalardaki gibi çözünür lif tüketimi göbek yağını azaltmaktadır.