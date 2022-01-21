Goji berry tüketmeniz için en iyi 9 neden

Goji berry tüketmeniz için en iyi 9 neden

Son zamanlarda popülerliği gittikçe artan ve ülkemizde de kuru şekilde satılan goji berry hakkında daha fazla bilgi edinmeye ve sağlığınızı korumaya ne dersiniz?

Chia tohumları ve matcha gibi yiyecekleri duymuş olmalısınız; bunlar son birkaç yılda popülerlik kazandı. Goji meyveleri de süper faydalı özellikleri nedeniyle son zamanlarda dikkat çeken bir süper besindir. Günlük diyetinize eklemeniz gereken besin ve vitaminlerle doludurlar. Peki, goji berry tek başına günlük beslenme gereksinimlerinizi karşılayabilir mi?

Kurt üzümü olarak da bilinirler, genel sağlık için önemli olan antioksidanlarla doludurlar. Aslında, goji meyveleri oksidatif stresi hafifleten ve serbest radikallerin DNA'ya, lipidlere ve proteinlere zarar vermesini önlemek gibi bir dizi koruyucu fayda sağlayan yüksek antioksidan seviyelerine sahiptir.

Goji meyvelerinin sağlığa faydaları arasında kan hücresi oluşumunun artırılması ve bağışıklığın iyileştirilmesi yer alır. Ayrıca, bol miktarda antioksidan içerdikleri için yaşlanma karşıtı, kanser önleyici özelliklere de sahiptirler. İşte goji berry ile ilgili bilmeniz gereken bazı sağlık yararları:

1. CİLDİNİZİ İYİLEŞTİRİR

Goji meyveleri, sağlıklı bir cilt ve güçlü görme yeteneğini geliştirmeye yardımcı olan bir A vitamini öncüsü olan beta karoten bakımından zengindir. Piyasada beta karoten içeren pek çok cilt ürünü bulunmaktadır. Çünkü bu bileşen cilt sağlığını iyileştirmede, cilt tahrişini azaltmada, güneş ışınlarından koruma sağlamada ve yaşlanmanın etkisini yönetmede faydalıdır. Goji meyveleri ayrıca C vitamini ve sağlıklı amino asitler içerir. Tüm bu besinler, cildi iyileştirmeye ve cildinizin parlamasına yardımcı olur.

2. KALP HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIR

Kalp sağlığınız için kolesterol seviyelerini yönetmek ister misiniz? Goji meyvelerini düzenli olarak tüketin ve farkı görün. Kardiyovasküler hastalıkların neden olduğu daha fazla gelişmeyi ve bozulmayı önleyerek kalbi koruyabilirler.

3. KİLO KAYBINI DESTEKLER

Kilo verme diyeti yapıyorsanız, goji meyveleri harika bir ektir. Kalorileri düşüktür ve besin açısından zengindirler. Ayrıca metabolizmayı arttırmada ve istekleri azaltmada yardımcı olurlar, böylece kilo kaybına yardımcı olurlar. Ayrıca, goji meyvelerinde bulunan krom, özellikle kilo verirken iyi kas kütlesinin korunmasına yardımcı olur.

4. TÜMÖR RİSKİNİ AZALTIR

Antioksidan özelliklerin kansere neden olan faktörlerle savaşmaya yardımcı olabileceği iddialarıyla karşılaşmış olabilirsiniz. Goji meyveleri, onları anti-tümör tedavisi için popüler bir takviye yapan zengin bir antioksidan özellik kaynağıdır. Ayrıca cilt ve meme kanserinin ilerlemesini de engelleyebilir.

5. YAŞLANMA KARŞITIDIR

Goji meyveleri, güçlü yaşlanma karşıtı faydaları sayesinde son zamanlarda dünya çapında popülerlik kazanmıştır. Goji meyveleri yaşlanma karşıtı özelliklere sahiptir. Betain olarak bilinen dikkate değer bir bileşenin kırışıklıkların oluşumunu ve ultraviyole radyasyonun neden olduğu kolajen hasarını baskıladığı gösterilmiştir.

6. KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Goji berry şeker hastaları için mucizevi bir besindir. Diyabetli kişilerde kan şekeri düzeylerini düşürmede etkili olduğu tespit edilen polisakkaritler içerdiğinden, gün içerisinde bir avuç tüketmeleri önerilir.

7. GÖZ HASARINI ÖNLER

Goji meyveleri, zengin bir vitamin kaynağı oldukları için görme yeteneğini iyileştirmede faydalıdır. Ayrıca goji meyveleri, bir dereceye kadar göz hasarını önlemeye yardımcı olan bir antioksidan olan zeaksantin açısından da zengindir. Ayrıca gözlerinizi UV ışınlarından, serbest radikallerden ve diğer çeşitli oksidatif stres biçimlerinden koruyabilir.

8. BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIR

Güçlü antioksidan özellikleri ve polisakkaritleri, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Bu meyve aynı zamanda, her ikisi de bağışıklık oluşturmak ve soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkları önlemek için hayati önem taşıyan A ve C vitaminleri için harika bir kaynaktır.

9. RUH HALİNİZİ İYİLEŞTİRİR

Ruh hali değişimleri, depresyon ve kaygı sorunları yaşıyorsanız, goji meyvelerini kesinlikle denemelisiniz. Hepsi bu meyvede bulunan, enerji seviyenizi ve ruh halinizi iyileştirebilen, stres seviyesini azaltan vitaminler, manganez ve lif sayesindedir.