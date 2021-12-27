Göz altı morluğu kâbusunuz olmasın

Göz altındaki koyu halkalar birçoğumuzun ortak problemi. Daha aydınlık bir göz çevresi için neler yapabileceğinizi derledik.

Yaşın ilerlemesi, genetik nedenler veya alkol tüketimi gibi birçok neden ciltteki yağ dokusunun azalmasına ve cildin incelmesine neden olur. Buna bağlı olarak da göz altındaki damarlar daha belirgin bir hâle gelir ve göz altında koyu halkalar oluşur.

Fakat hayatınızda yapacağınız ufak değişikliklerle bu problemin önüne geçmek mümkün.

DENGELİ BESLENİN

Alkol, sigara, fazla çay – kahve tüketimi ve tuzlu yiyecekler göz altı morluklarına neden olabilir. Vitamin, mineral, protein bakımından zengin besinleri bolca tüketmenizi ve günde en az 2 litre su içmenizi tavsiye ederiz.

GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

Göz altınıza yapacağınız dairesel hareketler ile o bölgedeki kan dolaşımını artırarak daha sağlıklı bir görünüme sahip olabilirsiniz.

Göz altının normal cilde göre ince olması nedeniyle bu bölge güneş ışınlarına karşı daha hassastır. Bu nedenle cildinize uygun güneş kremini düzenli kullanmanız koyu halkaları önlemede önemli bir faktör.

EN AZ 7- 8 SAAT UYUYUN

Uyku yoksunluğu göz altının çökmesine ve göz altı morluğu oluşmasında bir diğer sebep. Belirli bir uyku düzeniniz olsun. Yeterli miktarda uyuyarak cildinizin kendini yenilemesine izin verin. Tüm bu önlemlere rağmen hâlâ göz altı morluklarınız devam ediyorsa bir uzmandan yardım almanızda fayda var.