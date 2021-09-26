Diyabet, yıllar içinde vücutta çeşitli hasarlara neden olan ve milyonlarca insanı etkileyen kronik bir hastalıktır. Belirtilerin farkında olmak, hasarı en aza indirmek için oldukça önemlidir.

Pankreas, birçok görevi olan hayati bir organdır ve en önemli görevlerinden biri vücudun insülini işlemesine yardımcı olmaktır. Bu gerçekleşmediğinde, genellikle diyabet ortaya çıkar. Ancak farklı diyabet türleri vardır ve her biri benzersizdir.

Her yaştan milyonlarca insan, kronik ve çoğu durumda hasar verici bir hastalık olan diyabet ile yaşamaktadır.

Farklı diyabet türleri olsa da, hepsi vücudun kan şekerini düzenleyememesinden kaynaklanır. Yemek yediğimiz zaman, vücut onu, ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi sağlayan glikoza (şekere) dönüştürür. Bununla birlikte, bu glikozu kanımızdan vücudumuzun diğer bölgelerine taşımak için insülin gereklidir. Bir kişi şeker hastası olduğunda, ya pankreasındaki beta hücreleri insülin üretmez (tip 1 diyabet) ya da insülin vücutta uygun yanıtı alamaz (tip 2 diyabette). Sonuç olarak kan dolaşımında çok fazla şeker kalır ve bu da zamanla sinir hasarı, görme kaybı ve böbrek yetmezliği gibi tehlikeli sonuçlara yol açabilir.

Vücudumuzdaki bazı işaretler bizi bu duruma karşı uyarabilir. İşte göz ardı edilmemesi gereken 6 diyabet belirtisi:

AŞIRI İDRARA ÇIKMA VEYA SUSAMA

Polidipsi (artan susuzluk) veya poliüri (aşırı ve sık idrara çıkma) diyabetin iki yaygın belirtisidir ve glikozun filtrelenmesinden ve emilmesinden sorumlu organlar olan böbreklerin işleyişi ile ilgilidir.

Yüksek glikoz seviyeleri, aşırı idrara çıkmaya neden olan bir idrar söktürücü olarak çalışır. Bu aşırı idrara çıkma aşırı susuzluğa ve dehidrasyona neden olabilir.

SÜREKLİ AÇ HİSSETME

Tip 1 veya tip 2 diyabet durumunda, hücreler yiyeceklerle doğal olarak tüketilen glikozdan enerji alamazlar, bu nedenle bu durumdaki bir kişi bu açığı dengelemek için sürekli yiyecek arar. Ama aslında, günün çoğunda yemek yemelerine rağmen, sürekli olarak yorgunluk, mide bulantısı ve ağızda kuruluk hissetmeleri muhtemeldir. Daha fazla yemek yardımcı olmaz; yardımcı olan, glikozun hücrelere dönmesine yardımcı olacak ilaçları almak ve onu enerji olarak kullanmaktır.

KARINCALANMA

Diyabet hastalarının yüzde 50'si diyabetik nöropati nedeniyle ayakalrında ve ellerinde karıncalanma, ağrı veya kramplar yaşayabilir. Çünkü yüksek glikoz seviyeleri uyluk, kalça veya bacak sinirlerini, hatta göğüs ve hatta göğüs kafesini etkileyebilir.

BULANIK GÖRME

Vücutta kan şekeri seviyesi yüksek olduğunda göz merceğinin şişer ve dolayısıyla su, göz sisteminin bu kısmına girer. Ek olarak, retinanın damarları da zarar görebilir ve bunlar göz sağlığını ve net görmeyi etkileyebilecek durumlardır.

KOYU TEN

Akantozis nigrikans olarak bilinen bu durum, özellikle koltuk altlarında ve ensede koyu cilt lekelerinin görünümünden oluşur. Bunun nedeni, ciltte bu tür koyu renkli hücrelerin büyümesine neden olan insülin direnci olabilir.

İYİLEŞMEYEN YARALAR

Bu belirti şeker hastaları arasında iyi bilinir. Normal kan şekeri seviyelerine sahip bir kişide genellikle birkaç gün içinde iyileşen bir çizik veya yara, şeker hastalarında bir enfeksiyonu bile tetikleyebilir. Uzmanlar, bunun nedeninin yüksek glikoz değerlerinin damarlara zarar vermesi nedeniyle kanın yaralara doğru düzgün akmaması ve iyileşmenin daha yavaş olmasından kaynaklandığını açıklıyor.

DİYABETİ KONTROL ALTINDA TUTMAK İÇİN 10 İPUCU

Bu belirtilerden bir veya daha fazlasının varlığında tam bir değerlendirme için doktorunuza danışmanız en doğrusudur. Diyabetin özel destek ve yaşam tarzı değişiklikleri ile yönetilebilecek kronik bir hastalık olduğunu unutmayın.

Diyabet yönetimi, yaşam tarzlarının değiştirilmesini, yeterli beslenmeyi, egzersizi ve ilaç kullanımını içeren kronik bir süreçtir. Tedavisi için, iyi bir yaşam kalitesine sahip olmak ve olası komplikasyonlardan kaçınmak için kişinin hastalığı doğru bir şekilde ele almayı öğrenmesi esastır.

İşte diyabetli kişilerin kontrolü sürdürmek ve günlerini normal bir şekilde geçirebilmeleri için 10 ipucu:

1. Diyabetle yaşamayı öğrenin

Diyabetin ne olduğunu, temel bakımı bilmek ve iyi bir kontrol için gerekli değişiklikleri yapmak önemlidir. Diyabetli kişi ve aile üyeleri diyabet eğitimi ve desteği almalıdır.

2. Diyetinizi uyarlayın

Diyet, diyabet yönetiminin önemli bir parçasıdır ve komplikasyonların başlamasını geciktirmeye veya önlemeye yardımcı olur. Diyabetli kişinin diyeti herhangi bir kişininkine benzer. Öğünler tüm güne dağıtılmalıdır, yani kişisel özelliklere ve tedaviye göre 3 ila 5 kez alınmalıdır. Yüksek miktarda karbonhidrat içeren veya glikozu yükselttiği için hızla emilen yemeklerden kaçınmak önemlidir.

Diyetinize dikkat etmek tedavinizin bir parçasıdır, bu nedenle yaptığınız fiziksel aktivite, aldığınız ilaçlar veya kolesterol veya hipertansiyon gibi başka hastalıklarınız olup olmadığı hakkında konuşmadan yiyecek türleri ve miktarları hakkında konuşamazsınız. Kısacası, diyabetli her bireyin sağlık ekibinin desteğiyle hazırlanması gereken, kendine özgü ve kişiselleştirilmiş bir diyete ihtiyacı vardır.

3. Yeterli su için

Yüksek kan şekeri böbreklerin onu idrar yoluyla atmaya çalışmasına neden olduğu için diyabetli kişiler dehidrasyon riski altındadır. Bu nedenle, diyabetli kişiler hiperglisemi oluştuğunda daha fazla susama eğilimi gösterirler. Su, diyabetli bir kişi için hidrasyonun temeli olmalıdır. Doğal meyve suları veya şeker ilavesiz içecekler gibi hidrasyonu iyileştirmeye yardımcı olan ve kan şekerini hızla artırmayan içecekleri tercih edin.

4. Düzenli egzersiz yapın

Fiziksel egzersiz uygulaması, diyabet tedavisinin temel direklerinden biridir ve buna bağlı komplikasyonları önler. Egzersizin birçok faydası vardır. Tansiyonu, kolesterolü ve kalp sağlığını iyileştirir. Egzersizin türü ve yoğunluğu, diyabetli her kişinin yaşına ve fiziksel durumuna göre uyarlanmalıdır.

5. Glikoz kontrollerini sık sık yapın

Kişi veya bir aile üyesi tarafından gerçekleştirilen kan şekeri seviyelerinin analizi, herhangi bir zamanda kan şekeri seviyelerinin bilinmesine ve olası komplikasyonları, hipogliseminin (glikoz düşüşleri ) veya hipergliseminin (glikoz yükselmeleri) tespit edilmesine olanak tanır. İnsülin alımını veya genel olarak gerekirse tedaviyi ayarlamak ve bilgi almak için her yemekten önce ve yatmadan önce günde 5 ila 6 arasında kontrol yapılması önerilir. Egzersiz yapıyorsanız, spora başlamadan önce bir analiz, uzun süreli egzersiz yaparken ve bittikten sonra bazı ekstra ölçümler yapmanız önerilir.

6. Hipoglisemi ile karşılaştığınızda hızlı hareket edin

Hipoglisemi sırasında kontrolsüzce ve büyük bir iştahla yemek yemek yaygındır. Bu, belirtilen gramlardan daha yüksek toplam karbonhidrat alımına neden olur ve bu genellikle sonraki saatlerde hipergliseminin nedenidir.

7. Diyabet komplikasyonlarından kaçının

Yemeklerden önce ve sonra kan şekerinizi ideal seviyede tutmanız önemlidir. Aynı şekilde tansiyon ve kolesterol seviyelerini kontrol etmek gerekir.

8. Oftalmolojik incelemeler yapın

Her türlü komplikasyonu önlemek, tespit etmek ve başarılı bir şekilde tedavi etmek için diyabetli kişilerin özellikle göz sağlıklarını ve retinanın durumunu düzenli olarak kontrol ettirmeleri önemlidir.

9. Ayaklarınıza iyi bakın

Diyabetli kişilerde duyu ve dolaşım değişiklikleri olabilir. Ayakları günlük olarak kontrol etmek, yaralanma olup olmadığını kontrol etmek ve herhangi bir sorun anında bir uzmana başvurmak önemlidir.

10. İlaçlara bağlı kalın

İlaç tedavisi, gıda ve egzersizle birlikte tedavinin temel direklerinden biridir. Bu nedenle sağlık profesyonelleri ile birlikte verilen tavsiyeler üzerinde anlaşmak ve bunlara uymak gerekir.