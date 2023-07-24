Göz bebeği çürüdü! 8,5 aydır karanlık odadan çıkamıyor... İŞTE NEDENİ Sibel Meriç isimli bir kadın, yaptırdığı estetik operasyonların ardından kabusu yaşamaya başladı. Karın germe, boyun germe ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında ihmal yüzünden gözlerine kimyasal madde sıçrayan Meriç, görme kaybı yaşadı.

İstanbul'da yaşayan Sibel Meriç isimli bir kadın, estetik operasyonlar sonrası gözünü kaybetti.

İstanbul'daki özel bir hastanede Eylül ayında karın germe, boyun germe ve göğüs küçültme ameliyatı olan Meriç, acı dolu günler yaşamaya başladı.

Talihsiz kadının gözü çürümeye ve hızla maviye dönmeye başlarken, ameliyat sırasında gözüne kimyasal madde sıçradığı ortaya çıktı.

"8,5 aydır karanlıkta odada yaşıyorum"

Yaşadığı kabusu tv100'e anlatan Meriç, "Ameliyattan çıkınca sürekli gözlerim yandı, battı. Sadece 1,5 metreyi görebiliyorum. Kahveydi gözlerim, sağ gözüm zaten mavi oldu. Doktor, kimyasal olduğu için çok geç iyileşir diyor.

Sonuçta iki göze kornea nakli şart. Bu doktor hayatımı mahvetti. 8,5 aydır karanlık odada yaşıyorum. Kapalı cezaevi gibi. Resmen benim hayatımı bitirdi doktor." diye konuştu.

3 kez ameliyat olan ve görme kaybı yaşayan Meriç, zamanının çoğunu karanlık odada geçirmek zorunda kalırken, suçluların cezalandırılmasını istiyor.