Göz Çevresinde Botoks ve Gözaltı Işık Dolgusu

Yaşlanma belirtilerinin ilk görüldüğü yer göz çevresidir. Dr. Mustafa Karataş, daha genç ve taze bakışlar yaratmanın sırrı olan botoks ve Işık Dolgusu’nun sizin için neler yapabileceğini anlatıyor.

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Mustafa Karataş, göz çevresindeki yaşlanma belirtilerini geri çevirmede etkili iki tedavi olduğunu söylüyor: Botoks ve Işık Dolgusu. “Yaşla birlikte belirginleşen mimik çizgilerini hafifletmede elimizdeki en etkili silah botoks enjeksiyonudur. Göz çevresindeki kasların devamlı hareket etmesi, zamanla ciltteki kolajen liflerinin zarar görmesine ve çizgilerin, kırışıklıkların oluşmasına neden olur. Kasların hareketini geçici bir süreliğine hafifleten botoks enjeksiyonu sayesinde cilt daha pürüzsüz, daha düzgün görünür. Gözaltı Işık Dolgusu’nun uzmanlık alanı ise bakışlara yorgun, yaşlı bir ifade veren gözaltı çukurunu hafifletmek, gözaltındaki çöküklüğü hafifletmektir. Bazı hastalarda sadece botoks enjeksiyonu yeterliyken bazılarında en iyi sonuçları botoks tedavisini Işık Dolgusu ile desteklediğimizde alıyoruz.”

Kazayağı Çizgilerine Veda Edin!

Dr. Mustafa Karataş, göz çevresinin yaşlanma belirtilerinin ilk görüldüğü yer olduğunu söylüyor. “Bunun nedeni bu bölgedeki derinin çok ince ve hassas bir yapıya sahip olmasıdır. Pek çok tedavinin aksine özellikle genç çevresi botoksu yirmili yaşlarda bile tavsiye ettiğimiz bir işlemdir.

Peki botoks tam olarak nedir? Etki mekanizması nasıl işler. Dr. Mustafa Karataş “Tıptaki adı botulinum toksini olan botoks, bir toksinden elde edilmiş içeriği ile enjekte edildiği kasın kasılma gücünü azaltır,” diyor ve formülün tamamen güvenli olduğunu ekliyor. “Botoks, sinirlerin kasları uyarmasına engel olur, böylece kaslar cildi çekip kırışıklık oluşturamaz Kırışıklıklar daha az belirgin hâle gelir. Bu etki ilacın dozuyla orantılı olarak artar. Yani ne kadar çok botoks kullanırsanız etkisi de o kadar artar. Ama bu ‘ne kadar çok o kadar iyi’ şeklinde anlaşılmamalı. Çok fazla botoks kullanmak bakışların doğallığına gölge düşürebilir.”

Karataş, botoksun ileride göz kenarlarında ileride oluşacak çizgileri önlemede de etkili bir tedavi olduğunu söylüyor. “Botoks enjeksiyonunu düzenli aralıklarla yaptırarak kazayağı çizgilerinin derinleşmesini önleyebilir, hatta ve hatta henüz oluşmamış çizgilerin meydana bile gelmeden önlemiş olursunuz.”

Daha Aydınlık Bakışlar İçin Işık Dolgusu

Ama göz çevresini gençleştirmek için kazayağı çizgilerine müdahale etmek yetmeyebilir. Dr. Mustafa Karataş “Gözaltlarındaki çöküklük sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterir” diyor ve bu estetik sorunda en etkili çözümün Işık Dolgu’su olduğunu söylüyor. “Gözaltı çukurlarını doldurmada elimizdeki en güçlü, hatta tek silah Teosyal tarafından geliştirilmiş olan Gözaltı Işık Dolgusu’nun içeriğinde, cildin yapı taşlarından hyalüronik asit ve cildi yeniden yapılandıran özel bir anti-aging formül bulunur. Hyalüroik asit enjekte edildiği yere dolgunluk ve hacim verirken, aminoasitler, antioksidan, vitamin ve mineraller ise yaşlanma belirtileriyle savaşır, morlukların hafiflemesini sağlar.”

Karataş, enjeksiyonla cilt altına enjekte edilen Işık Dolgusu’ndan gözaltındaki çöküklük ve morluktan şikâyetçi olan herkesin faydalanabileceğini belirtiyor. “İnce bağ dokusu yüzünden görünen damar yapısını da onaran Gözaltı Işık Dolgusu, göz çevresinin daha pürüzsüz ve aydınlık görünmesini sağlar. Ancak bu işlem gözaltında torbalanma problemi olanlara tavsiye edilmez. Aksi halde torbalanma sorunu daha da belirgin bir görünüm alır.”

Merak Ettikleriniz

Dr. Mustafa Karataş bu iki işlem hakkında aklınızı kurcalayanları, merak ettiklerinizi yanıtlıyor…

Göz kenarlarındaki çizgilere yapılan botoksun etkisi işlemden ne kadar zaman sonra ortaya çıkar ve işlemin etkisi ne kadar sürer?

“Botoks işleminin etkisi yapıldıktan yaklaşık 3-4 gün sonra gözlenmeye başlar, nihai sonuç bir hafta-on gün sonra ortaya çıkar. Botoks enjeksiyonlarının kalıcılığı ortalama 4-5 aydır. Kalıcılık süresi kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Botoksun etkisi geçince, işlem yapılan bölge eski halini alır.”

Işık Dolgusu enjeksiyonu nasıl bir işlemdir? Tedaviden hemen sonra normal hayatıma geri dönebilir miyim?

“Işık Dolgusu, formülün içinde bulunan anestezik etkili bileşenler sayesinde konforlu bir uygulama sunar. Bu bölgedeki ince ve hassas deride oluşabilecek morlukları azaltmak için formül cilt altına iğne yerine kanülle verilir. Ancak uygulama sonrasında morluk ve ödem görülmesi normaldir ve bunların tamamen geçmesi için bir hafta kadar bir süre geçmesi gerekebilir. Morluk ve ödem iyileştikten sonra göz çevrenizin daha aydınlık ve pürüzsüz göründüğünü fark edeceksiniz.”

Gözaltı Işık Dolgusu’nun etkisi ne kadar devam eder?

Göz çevresini gençleştirmek, gözaltlarındaki çöküklüğü ve morlukları hafifletmek için uygulanan Işık Dolgusu’nun etkisi ortalama bir yıldır. Ancak dolgunun içeriğindeki antioksidanlar ve vitaminlerin anti-aging etkisi hücre düzeyindedir. Yani dolgunun hacim verici etkisi geçtiğinde bile hücresel anti-aging etkinin daha uzun vadeli faydalar sağlar.”

Işık Dolgusu ve botoks kombine tedavi protokolü olarak uygulanabilir mi?

“Bazı hastalarda en etkili sonuçlar için hem botoks hem de Işık Dolgusu gerekir. Eğer göz çevrenizde ince çizgiler varsa botoks enjeksiyonlarından fayda sağlarsınız. Ama eğer gözaltlarınızda çöküklük, çukurluk varsa botoks daha genç bakışlara kavuşmanız için yeterli olmaz. Bu durumda tedavinin Iık Dolgusu ile desteklenmesi gerekir. İki işlem aynı seansta, arka arkaya yapılabilir.”

Bu işlemler güvenli mi? Dikkat edilmesi gereken herhangi bir şey var mı?

“İşinin ehli, konusunda uzman kişiler tarafından uygulandığında tamamen güvenli işlemlerdir. İşin püf noktası doğru kişiyi bulmaktan geçiyor. Gözaltı bölgesindeki derinin çok ince olması, hatalı uygulamaların, kusurların kolayca belli olması anlamına geliyor. En doğrusu bu işlemlerin bir medikal estetik doktoru tarafından yapılmasıdır. Ayrıca hekimin, yüzün anatomik yapısını ve kasların çalışma yönünü çok iyi bilmesi gerekiyor.”

Dr.Mustafa Karataş

Medikal Estetik Hekimi

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