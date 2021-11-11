Gözden kaçması kolay olan gizli depresyonun 5 belirtisi

Fark edilmeden ilerleyen ve baş ağrıları, uyku bozuklukları ve kalp sorunları gibi birçok farklı sağlık problemine neden olabilen gizli depresyonun belirtilerinin farkında olmak son derece önemli.

"Moralim bozuk!" İnsanlar genellikle bu ifadeyi depresyona atıfta bulunmadan söyler. Kural olarak, buna yorgunluk, ilgisizlik ve hiçbir şey yapmama isteksizliği eşlik eder.

Ancak depresyon ciddi bir hastalıktır. Ayrıca, dünyadaki en yaygın olanlardan biridir. Vücut sinyallerine nadiren dikkat ederiz ve günlerin olağan gidişatında, derin bir duygusal yıkım havuzuna girene kadar, içsel rahatsızlığın belirtilerini görmezden geliriz. Gizli depresyonun ne olduğunu ve en başta belirtilerini tanımayı nasıl öğreneceğimize birlikte göz atalım.

DEPRESYON NEDİR VE NEYE YOL AÇABİLİR?

Depresyon depresif ruh hali, zihinsel gerginlik, enerji eksikliği, fiziksel güçsüzlük ve sıklıkla yaşama arzusunun azalması ile karakterize bir zihinsel bozukluktur. Hastalık oldukça zor, ancak tedavi edilebilir bir durumdur. Ancak profesyonel yardım almadan depresyondan kurtulmanın çok zor olduğunu hatırlamakta fayda var. Kendi kendine ilaç tedavisi veya tedavinin tamamen yokluğu, nüks atakları ile hastalığın kronik aşamaya geçişine yol açabilir.

Depresyonun varlığını veya yokluğunu belirlemek için birçok test vardır, ancak yalnızca bir psikiyatrist veya psikoterapistin ayrıntılı bir yüz yüze görüşmeden sonra doğru bir teşhis koyabileceğini unutmayın.

Gizli (maskeli) depresyon, belirtileri sıradan bir halsizlik olarak gizlendiğinden, uzun süre fark edilmeden kaldığı için tehlikelidir. Tabii ki, duygusal rahatsızlığın kendi içinde depresyon olmayan çeşitli ayrı rahatsızlıkları vardır, ancak bunlar gittikçe çoğaldığında bu bir hastalığa işaret edebilir.

Asıl sorun, gizli depresyondaki tüm duygusal rahatsızlık belirtilerinin belirsiz ve ince olmasıdır. Genellikle hastalık kendini fiziksel düzeyde hissettirir. Örneğin, ani halsizlik, karakteristik olmayan uzun süreli baş ağrısı veya kardiyovasküler hastalık olmadan kalp problemleri. Kişi kendisine ne olduğunu anlamaz ve uzmanlar garip belirtilerin nedenlerini bulamazlar.

GİZLİ DEPRESYONUN YAYGIN BELİRTİLERİ

En ilginç şey, erken bir aşamada, normal dinlenme ve ortam değişikliğinden oluşabilen bu tür belirtilerin kolayca düzeltilebilmesidir. Bununla birlikte, gizli depresyon çok sinsidir ve kendini gizler. Kişinin enerjisi tükenir, yorgundur, bu yüzden eskiden zevk aldığı şeylerle artık ilgilenmez, hasta hisseder ancak kendisine ne olduğunu hiç anlamaz.

Dikkat edilmesi gereken en yaygın 5 gizli depresyon belirtisi şunlardır:

- Uyku bozuklukları. Örneğin, uykusuzluk veya tersine, uzun süreli uyku, sık uyanma.

- Hafıza bozuklukları. Ara sıra hafıza kayıpları, bazı tanıdık kelimeleri veya terimleri hatırlayamama, ayrıntıları hatırlayamama veya bir şeye odaklanamama.

- İki haftadan uzun süren kötü ruh hali, önceden zevkli olan eylemlerden veya olaylardan zevk alamama.

- Artan yorgunluk. Hafif efordan sonra bile yorgunluk, baş ağrıları ve kalpte ağrı.

- İştah ve kilodaki değişiklikler. İştahsızlık ve açlığa karşı duyarsızlık, keskin bir kilo kaybı veya tam tersine, stresten dolayı keskin bir kilo alımı.

ZAMAN KAYBETMEDEN YARDIM ALIN

Daha önce de söylediğimiz gibi yalnızca bir psikoterapist veya psikiyatrist depresyon tanısını koyabilir. Bu nedenle, bu yazıyı okurken, kendinizde hastalığın birkaç belirtisini bulursanız, derhal bir uzmana başvurun.

Teşhis doğrulanmazsa ve gizli depresyonunuz olmadığı, örneğin duygusal tükenmişliğiniz olduğu ortaya çıkarsa, normale dönmek için günlük rutininize dikkat edin.

Çalışma programınıza bağlı kaldığınızdan emin olun, bir fincan rahatlatıcı çay ve sağlıklı atıştırmalıklar için mola vermeyi unutmayın.

Öğün atlamayın, kahvaltı yaptığınızdan emin olun. Uzmanlar, sağlıklı bir kahvaltının ruh halini iyileştirebileceğine ve tahılların sinir sistemini stabilize etmek için önemli olan B vitaminleri içerdiğini söylüyor.

Rahatlamaya çalışın. Yürüyüşe çıkın veya yakınlarınızla birlikte zaman geçirin.