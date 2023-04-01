Gribe karşı bu karışım birebir! Eğer sütün içerisine o besini koyarsanız... Gözlerinize inanamayacaksınız! Faydaları saymakla bitmeyen sütün içerisine sarımsak ekleyin. Bu karışım sayesinde kış hastalıkları ve grip tarihe karışacak! Dengeli tükettiğiniz zaman, grip dışında da birçok hastalığa şifa olduğunu göreceksiniz.

Doğanın bize sunduğu mucizeler arasında yer alan süt, faydalarıyla öne çıkan bir içecek olarak dikkati çekiyor.

Enerji veren ve hafızayı güçlendiren süt, saçlarını uzamasına yardımcı oluyor. Ayrıca, cilt üzerinde de olumlu etkileri var.

Cildin yenilenmesini sağlayan süt, leke oluşumunu önler ve cildin daha parlak gözükmesine olanak verir.

D vitamini ihtiyacını karşılayarak kemik erimesinin oluşmasını emgelleyen süt, sarımsak ile karışınca mucizevi etkilere neden oluyor.

Neredeyse her gün kullandığımız, sofralarımızdan eksik olmayan sarımsak ve süt, doğal bir antibiyotik özelliğine sahip. Ayrıca kuru öksürüğe de iyi geliyor.

Bu karışım ile hazırlanan maskeler, saçlara da iyi geliyor. Köklerden uçlara kadar saçların canlanmasına yardımcı olan süt ve sarımsak karışımı, parlaklık veriyor.

Uykusuzluk problemleri yaşayanlar ya da uykuya dalmakta güçlük çekenler de sarımsaklı süt tüketebilir. Bu sayede bu sorun da ortadan kalkacaktır.

Ayrıca sarımsaklı sütün pek çok kadının derdi olan yumurtalık kisti tedavisinde de kullanılması tavsiye edilmektedir.

Kilo kaybını da desteklediği ortaya çıktı. Diyet yapanların günde bir bardak bu karışımı içmesi, diyet programlarına büyük katkı sağlayacaktır. Sarımsak, metabolizmayı harekete geçirerek yağ yakmasını sağlayan bir besindir.

Özellikle gribal enfeksiyonlar, üst solunum yolu rahatsızlıkları, soğuk algınlıkları ve bu gibi hastalıkların tedavisinde sarımsaklı süt kullanılır. Gripten kurtulmak, zatürreyi iyileştirmek için sarımsaklı süte başvurabilirsiniz.

Süt hangi hastalıklara iyi gelir?

Hipertansiyon

Kolesterol

Kalp ve damar hastalıkları

Bağırsak rahatsızlıkları

Kronik bronşit

Açık yaraların hızlı iyileşmesi

Kanser