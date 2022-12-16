Gülüşünüzle fark yaratın! İşte dişlerinizi beyazlatacak 5 süper yiyecek!

Diş beyazlatmak için tedaviden önce doğal yollara başvurabilirsiniz. Bu 5 yiyecek dişlerinizi bembeyaz yapacak. Denemeyen bin pişman...

Genel sağlığın önemli adımlarından biri de ağız sağlığıdır. Ağız sağlığını dikkat etmek, diş sağlığını da önemli ölçüde etkiliyor.

Ancak bazı durumlarda ağız sağlığınıza ne kadar önem verirseniz verin, dişleriniz çürümeye devam ediyor.

Uzmanlar ağız sağlığını korumak için günde en az 2 kez dişlerin fırçalanması gerektiğini savunuyor.

Tabi diş fırçalamak yetmeyebiliyor. Yenilen yemeklerden ve iyice temizleyememekten kaynaklı bakteriler oluşabiliyor. Bu yüzden 6 ay da bir doktora görünmekte fayda var.

İnsanlar çoğu zaman bu önerileri önemsemiyor ve dişle ilgili ciddi bir sorun oluştuğunda doktora görünüyor.

Diş sağlığında beslenmenin de faydası var. Özellikle bazı yiyecekler dişleri beyazlatmaya bile yardımcı oluyor. Bu 5 yiyecek sarı dişlere son verecek…

Çilek

Çileğin içerisinde bulunan asitler sayesinde, dişlerin sararmasını engelliyor. Çileği ezip püre haline getirdikten sonra dişlerinize sürerek daha beyaz dişlere sahip olabilirsiniz. Çilek yemek de yeterli olacaktır.

Elma

Elma yemek beyazlatmanın yanı sıra dişlerin güçlü kalmasını da sağlıyor. Bu nedenle elmayı ısırarak tüketmenizde fayda var.

Elmanın içerisinde bulunan malik asit, ciltteki bakterileri de yok etmektedir.

Kuruyemiş

Bu meyvelerin yanı sıra kuruyemiş de dişleri doğal yoldan beyazlatmaya yardımcı oluyor.

Ceviz ve fındık

Ceviz ve fındık kalsiyum açısından zengin besinler olduğu için dişleri korumaya ve beyazlatmaya katkı sağlıyor.

Kereviz

Kereviz içerisinde bulunan selüloz maddesi, dişlere karbonat etkisi yaratıyor. Bu yüzden kereviz de dişleri beyazlatan besinlerden biridir.

Diş beyazlatan karışım

Karbonata limonu sıkıp karıştırdıktan sonra diş fırçasına sürerek dişlerinizi fırçalamanız yeterli olacaktır.

Bu işlemi uyguladıktan sonra, ağzınızı çalkalayarak karışımı temizleyin. Limon yerine elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Elma sirkesi de diş beyazlatma konusunda mucizevi etkileri bulunan bir besindir.