Gün içinde aşı randevusu: Bugün aşı olabilir miyim?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama ile ilgili yeni bir müjde duyurdu. Vatandaşlar artık gün içinde randevu alıp aşı olabilecek. Peki gün içinde aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yaklaşık 36 milyon kişi aşılanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara aşı çağrısı geldi. Gün içinde aşı uygulamasının başladığını ifade eden Bakan Koca, zaman kaybetmeyin çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Randevu İstesem Aşım Ne Zaman Yapılır? 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım." ifadelerini kullandı.

GÜN İÇİNDE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yapılması gerekiyor.



Karşınıza gelen ekranda e-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.



Giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan "Aşı randevusu al" sekmesini tıklayınız.

Bunun ardından size ''Aile Hekimi'' veya ''Hastane'' seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek. Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiğiniz gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.