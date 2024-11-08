Günde 1 avuç Antep fıstığı yemek, bakın ne işe yarıyor...

Yağmur Dinç

Sosyal medya sayesinde kısa sürede dünyada popülerliği artan Dubai çikolatası, hemen hemen tüm kentlerde farklı kalıplarla üretilerek çeşitli sunumlarla servis ediliyor.

Antep fıstığı ezmesi ile kavrulmuş kadayıfı yoğuran ustalar elde ettikleri karışıma tercihen tahin ekledikten sonra donmuş çikolatanın üzerine yayıyor.

Bu çikolatanın asıl aroması, şüphesiz ki Antep fıstığından geliyor.

Başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli tarımsal ürünlerinden Antep fıstığı, kıymetli kuruyemişler arasında yer alıyor.

Antep fıstığının faydaları ise saymakla bitmiyor. İşte günde 1 avuç yemenin inanılmaz etkileri...

MUCİZE KURUYEMİŞ

Antep fıstığı, sağlıklı yağlar, protein, vitamin ve mineraller açısından oldukça besleyici bir kuruyemiştir. Düzenli ve dengeli tüketildiğinde, kalp sağlığından sindirim sistemine kadar pek çok fayda sağlayabilir.

Antep fıstığı, vücutta iltihaplanmayı azaltan sağlıklı yağlar ve antioksidanlar içerir.

Antep fıstığındaki E vitamini, cildin yenilenmesine ve sağlıklı görünmesine katkı sağlar.

Düşük glisemik indekse sahip olan Antep fıstığı, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olabilir.

Ayrıca, sağlıklı yağlar içerdiği için metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekleyebilir.