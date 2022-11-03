Günde 1 bardak içerek 2 haftada 5 kilo verebilirsiniz! İşte süper tarif!

Diyetinizi mükemmel bir şekilde tamamlayan, zayıflatıcı etkili ve hatta sağlıklı tarifler mi arıyorsunuz? İşte 2 haftada 5 kilo verebileceğiniz süper tarif...

Daha iyi bir forma girmek için birkaç kilo vermenize yardımcı olacak bir şey mi arıyorsunuz?

Bu 3 farklı tarifin her birinden günde birer bardak içerek diyetinizi hızlandırabilir ve şaşırtıcı derecede kısa sürede muhteşem sonuçlar elde edebilirsiniz.

İşte zayıflatıcı etkisi olan ve kısa sürede daha hızlı kilo verdiren 3 süper tarif.

Domates-limon yağ yakıcı tarif

Domatesler vitamin ve minerallerle doludur, ancak vücut onları sindirmek için çok fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Bu nedenle karbonhidratların vücudunuzda birikecek zamanı olmaz. Tıpkı limon gibi metabolizmayı hızlandırır ve detoks etkisi gösterir. Ve iki ana bileşen, neredeyse yağ hücreleri için bir fırın olan C vitamini bombalarıdır.

Malzemeler:

- 3-4 orta boy domates

- Yarım limonun suyu

- 1 tutam tuz

Tarif:

- Bir mutfak robotunda domates suyu yapın

- Domates suyunu bir bardağa dökün

- Limon suyu ve tuzu ekleyin

- İçmeden önce iyice karıştırın

Negatif kalorili kereviz içeceği

Kereviz sapları negatif kalorili bir besindir. Bu, sindirmek için aldığınızdan daha fazla enerji gerektirdiği anlamına gelir. Aynı zamanda lezzetli ve çok sağlıklıdır. Tıpkı elma sirkesi gibi metabolizmayı hızlandırır ve kalbin düzgün çalışması üzerinde çok iyi bir etkiye sahiptir. Biber sadece tadı nedeniyle değil, aynı zamanda araştırmalara göre içerdiği piperin maddesiyle kanın yağ içeriğini azalttığı, yağın emilimini engelleyen metabolik süreçleri başlattığı için bu içeceğin önemli bir bileşenidir.

Malzemeler:

- Yarım su bardağı doğranmış kereviz sapı

- Yarım çay kaşığı elma sirkesi

- Çeyrek çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

- 1 bardak su

Tarif:

- Kerevizleri mutfak robotuyla püre haline getirin

- Su ekleyin ve iyice karıştırın

- Karışımı bir bardağa dökün ve elma sirkesini ekleyin

- Biber serpin, iyice karıştırın ve tüketin

Çilek ve elma sirkeli limonata

Bu, diyet içeceklerinin en sağlıklı kombinasyonlarından biridir. İçeriğindeki maddeler bağışıklık sisteminizi güçlendirir, metabolizmayı uyarır, yağ yakıcı etkiye sahiptir ve muazzam vitamin içeriği ve tazeliği sayesinde size bolca enerji verir. Kan şekerinizi dengeli bir seviyede tutar ve detoks sürecine yardımcı olur.

Malzemeler:

- 1 yemek kaşığı elma sirkesi

- 1 yemek kaşığı limon suyu

- 2 yemek kaşığı taze kırmızı meyve (çilek, kızılcık, ahududu, yaban mersini vb.)

- Su ve biraz buz

Tarif:

- Sadece malzemeleri bir araya getirin ve karıştırın

İpucu: Meyvelerin tadını daha çok çıkarmak istiyorsanız, onları ezebilir, gerekirse biraz bal ekleyebilirsiniz.