Günde bir kaşık sarımsaklı bal yemenin mucizesi

Sarımsak ve balın bir araya gelmesi, faydalarını iki katına çıkarıyor. Ayrı ayrı vücut için önemli olan bu iki besin; tromboz ve varislerin oluşumunu engelliyor. Ayrıca kanın pıhtılaşmasını önlüyor.

Mutfakların vazgeçilmezi olan, yemeklere tat katan ve herkesin ilaç olarak bildiği sarımsak, faydaları ile öne çıkıyor.

Birçok hastalığa karşı faydası olduğu bilinen sarımsak, vücudu korumaya katkı sağlıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Koronvairüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde; bağışıklık sistemi güçlü olan kişilerin virüsle savaşması daha kolay oluyor.

Enfeksiyonlardan ve kış hastalıklarından korunmak için bağışıklığı güçlü tutmak önemli bir unsur ve bu mucizevi ürün olan sarımsak sayesinde mümkün.

Ayrıca sarımsak; saç ve tırnak sağlığının korunması, kanserden korunma, cinsel sağlığın korunması, kilo kontrolünün sağlanması, kalp ve damar hastalıkları ile diyabet gibi kronik hastalıklara karşı korunma gibi alanlarda kişiye destek oluyor.

Hafızayı güçlendirmek, unutkanlığı azaltmak yani daha sağlık bir beyine sahip olmak için yine ilk tercihiniz sarımsak olmalı.

Peki, tek tek faydalarını ele aldığımız sarımsak, bal ile birleşirse ne gibi yararlar sağlar? Sarımsak ve bal karışımı ne işe yara? İşte yanıtı...

SARIMSAK VE BAL KARIŞIMI

Sarımsak ve bal karışımı; kan akışını dengelediği için, yüksek tansiyon ve buna bağlı olarak gelişebilecek kalp hastalıkları riskini azaltır.

Kalbimizi korumak günümüzde yapacağımız en doğru hareket olabilir. Çünkü stres, şehir yaşamı ve düzensiz beslenme gibi birçok faktör kalp hastalıklarına davetiye çıkarıyor.

Bu karışım ödem toplamayı engelleyerek, kas rahatsızlıkları için doğal bir ağrı kesici oluyor. Eklem ağrıları olan kişiler, bu karışımı günde bir kaşık olacak şekilde mutlaka tüketmeli.

İki besinde de yüksek miktarda bulunan antimikrobiyel maddeler, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun zararlı hücrelere karşı savunmasını artırır. Zaten yukarıda da belirttiğimiz gibi, sarımsak tek başına bile bağışıklığı korumaya yardımcı oluyor.

Kan içindeki şeker oranını dengeleyen bal ve sarımsak karışımı, kontrollü kilo verme veya almaya yardımcı olur.

Sinir sistemini yenilemeye ve rahatlatmaya yardımcı olur. Bu karışım ruhsal yani depresyon stres ve uyku problemlerinin yaşanmasını önler. Düzenli bir uyku, verimli çalışma ve başarıyı beraberinde getirir.

Günde sadece bir kaşık tüketilmesi; tüm gün zinde ve enerji dolu olmaya katkı verir. Günün yorgunluğuna yenilmenize engel olur.

KARIŞIMIN HAZIRLANIŞI

MALZEMELER

1 su bardağı bal

10 diş çiğ sarımsa

Cam kavanoz

HAZIRLANIŞI

Ufak ufak doğranan sarımsakları kavanozun içerisine atın ve üzerine balı dökün. Bu iki ürünü kavanozun içerisinde iyice karıştırın.

7 gün boyunca her sabah bu karışımdan bir yemek olacak şekilde, ılık su ile karıştırıp tüketin. Daha sonra, 1,5 hafta ara verin. Dilerseniz yeniden başlayabilirsiniz. Karışımı soğuk yerde saklamayın.

BALIN BESİN DEĞERİ

100 gram bal için;