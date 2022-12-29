Günde bir su bardağı nar tanesi yerseniz....

Herkesin sevdiği ve severek tükettiği nar, faydalarıyla ön plana çıkıyor. İçerisinde barındırdığı vitaminlerle dikkati çeken nar ve nar suyunu, günde 1 bardak olacak şekilde tüketiniz.

Sağlıklı beslenmenin birden fazla kuralı var. Egzersiz yapmak, sağlıklı yiyip - içmek gibi kurallar, vücudun temel taşlarını oluşturuyor.

Özellikle kış aylarında sağlıklı beslenmeye dikkat etmek gerekiyor çünkü bağışıklık sistemi zayıflarken, yaz aylarına sağlıklı çıkmak imkansız bir hale geliyor.

Sağlıklı ve keyifli bir yazın habericisi, kış aylarında dikkat edilen sağlıklı beslenmeden geçer. Bunlardan birisi ise nar..

Nar faydalarıykla öne çıkıyor ve vücudu yapılandırmaya yardımcı oluyor.İçerisindeki vitaminler, kişinin bağışıklık sistemini de dipçik gibi yapıyor.

Ayrıca yapılan araştırmalarda 1 bardak nar suyu içen erkeklerin, testosteron oranlarında artış gözlendi.

Ayrıca narın afrodizyak etkisi yaparak cinsel isteği ve gücü artırdığı tespit edildi..

Peki, narın diğer faydaları nelerdir, nar neye iyi gelir?

Narın faydaları!

Kolesterol ve kan şekerimizi düzenler.

Bağırsak parazitlerinin düşmanıdır.

E, A ve C vitaminleri ve çeşitli mineraller bulunduğu için göz sağlığını destekler.

Böbrek iltihaplarının giderilmesinde son derece etkilidir.

Nar cilt için de faydalıdır. Cilde güzellik ve sağlık verir.

Enfeksiyona karşı vücut direncini korur ve artırır.

Stres ve kaygıyı azaltır.

Bir bardak nar suyu kişinin günlük ihtiyacı olan vitaminin yüzde 40'ını sağlar.