Güneş gözlüğü seçimi ve alımında dikkatli olunması gereken konular hakkında uzmanlar, vatandaşları uyardı.

Göz sağlığımızı korumanın yanı sıra stilimizin tamamlayıcısı olan güneş gözlükleri, çeşitleri ve fiyatları arasındaki farklılıklar ile dikkat çekiyor.

Uzmanlar, her bütçeye uygun olarak geniş fiyat aralıklarında satılan güneş gözlüklerinin seçiminde dikkatli olunması konusunda vatandaşı uyarıyor.

Ucuz ve sağlıksız gözlüklerin bedelini sağlımız ile ödeyebileceğimizi belirten uzmanlar, internet üzerinden yapılacak olan alışverişlere karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

C SERTİFİKASINA DİKKAT EDİLMELİ

Gözlük alımında dikkat edilmesi gereken en önemli kriterin C sertifikası olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bu sertifikanın gözlüğün kalitesini belirttiğini vurguluyor.

ULTRAVİYOLE ÖZELLİKLİ CAMLAR TERCİH EDİLMELİ

Ayrıca cam özeliğinin önemli olduğunun altını çizen uzmanlar, vatandaşlara mutlaka ultraviyole cam özellikli gözlük kullanmalarını öneriyor.

Gözleri bozuk olan vatandaşlara, doktor raporuna göre kişilere özel cam renklerinin yapıldığı belirtildi.

Güneş gözlüğü seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar İZLE

UCUZ GÖZLÜK TEHLİKESİ

Ucuz ve kalitesiz gözlüklerde, çıplak göze göre daha fazla ışığa maruz kalınacağını belirten uzmanlar, katarakta kadar gidecek zararların doğabileceğini belirtti.

Optisyen dışındaki yerlerden gözlük alınmaması gerektiğini belirten uzmanlar, mağazalarda kasa yanında satılan güneş gölüklerine karşı da uyarıyor.

GÖZLÜKÇÜ KONTROLÜNDE SEÇİLMELİ

İnternet alışverişi üzerinden yapılan güneş gözlüğü alışverişlerini tavsiye etmeyen uzmanlar, mutlaka denenerek alınması gerektiğini vurguladı.

Bir gözlükçü kontrolünde ayarı ile tercih edilmesi gerektiğinin altı çizildi.