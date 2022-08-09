Güneş yanığı nasıl geçer? Güneş yanığına yoğurt iyi gelir mi?

Yaz aylarının gelmesiyle beraber, "Güneş yanığı nasıl geçer? Güneş yanığına ne iyi gelir?" sorusu araştırılmaya başlandı. Güneşin zararlı ışınlarına maruz kalanlar, çaresini arıyor.

Yoğun ve soğuk geçen bir kışın ardından, yaz ayları kapımızı çaldı ve tatil için planlar yapılmaya başlandı.

Tatile çıkan hatta güneş ve denizin tadını çıkarmaya başlayanlar ise kış için dönüi yapmak istemiyor.

En keyifli anları yazın yaşayanlar ve bronzlaşarak kışa girmek isteyenler, güneş yanığına dikkat etmeli..

Yaz aylarında bronz bir cilde sahip olmak için uzun süre güneşlenme, kısa dönemde cilt yanıklarına uzun dönemde ise deri kanserine ve yaşlanmaya neden oalbilir.

Bronz olma uğruna hem sağlığımızdan olabilir hem de vücudumuzda kalıcı hasarlar bırakabiliriz.

Güneş yanığına maruz kalanlar ve bu durumdan kurtulmak isteyenler ise "Güneş yanığı nasıl geçer? Güneş yanığına ne iyi gelir?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Güneş yanığı nasıl geçer? Güneş yanığına ne iyi gelir? İşte yanıtı...

Güneş yanığı nasıl geçer? Güneş yanığına ne iyi gelir?

Güneş yanığı durumuyla baş başa kalan kişi; cildini yeterince soğutmalı. Cilde sopuk uygulanması acıyı ve iltihabı önler.

Ancaki buz küpleri gibi aşırı soğuk maddeler tedavi için uygun değildir. Soğuk suya batırılmış havlu kullanmak yeterli olacaktır.

Soğuk kompres uygulamasına bölgedeki ağrı kesilinceye kadar devam edilmesi gerekiyor. Ayrıca bol bol sıvı tüketmek oldukça önemli.

Yoğurt sürmek güneş yanığına iyi gelir mi?

Güneş yanığına yoğurt sürmek acıyı alır ancak iltihab için faydalı olmaz. Acıyı almasına rağmen, iltihabı önlemeye yönelik uzun vadede fayda sağlamaz.

Güneş yanığına iyi gelen diğer ürünler

ELMA SİRKESİ

YULAF EZMESİ

SALATALIK

LAVANTA YAĞI

ÇAY

ALOE VERA

Güneş kremi kullanımı

Güneş yanığına maruz kalmamak adına seçeceğiniz güneş kremleri oldukça önemli.

Koruma faktörü en az 30 (SPF 30) olan bir ürün seçilmeniz gerekiyor. Cildi yağlı olanlar jel veya yağsız ve su bazlı ürünleri, cildi kuru olanlar krem bazlı ürünleri seçebilir. Güneş kremi güneşe çıkmadan en az yarım saat önce sürülmeli.

Ürünün kutu üzerinde yazan faktör kadar koruyabilmesi için kalın tabaka olarak sürülmesi gerekir.