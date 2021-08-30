Güney Afrika varyantı: C 1.2 nedir, belirtileri nelerdir?

Güney Afrika başta olmak üzere çeşitli ülkelerde görülen yeni koronavirüs varyantı C.1.2 nedir ve belirtileri nelerdir araştırılıyor. İşte yeni mutasyon C 1.2 hakkında bilgiler...

Koronavirüsle mücadele devam ederken ortaya çıkan yeni mutasyonlar endişe yaratmaya devam ediyor.

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ve KwaZulu-Natal Araştırma İnovasyon ve Dizilim Platformu bir araştırma yaparak yeni bir koronavirüs varyantı tespit edildiğini açıkladı.

Diğer mutasyonlara göre çok daha hızlı yayıldığı belirtiler C 1.2 nedir ve belirtileri nelerdir merak ediliyor.

Vatandaşlar C.1.2 mutasyonu nedir? Koronavirüs C.1.2 mutasyonu ölümcül mü? sorusunu araştırıyor. Peki C 1.2 nedir? İşte belirtileri ve detaylar...

KORONAVİRÜS C 1.2 MUTASYONU NEDİR?

C.1.2 varyantı, ilk olarak Güney Afrika'da, ülkenin Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) ve KwaZulu-Natal Araştırma İnovasyon ve Sıralama Platformundaki araştırmacılar tarafından tespit edilen bir koronavirüs varyantıdır.

C.1.2 varyantı ilk olarak Mayıs 2021'de ülkedeki üçüncü koronavirüs dalgası sırasında tanımlanmıştır.

Yapılan araştırmaya göre C.1.2 varyantının Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mauritius, İngiltere, Yeni Zelanda, Portekiz ve İsviçre'de bulunduğunu söylediler.

ÇOK DAHA HIZLI BULAŞICI

SARS-CoV-2'ye ait yeni bir koronavirüs varyantı Güney Afrika başta olmak üzere pek çok ülkede görüldü. Bilim insanları varyantın bulaşıcı etkisini göz önünde bulundurarak uyarılarda bulunuyor.

Bilim insanların virüsün yayılma hızını da izlerken aylık olarak C.1.2 varyantının aynı Beta ve Delta varyantları gibi hareket ettiğinin altını çizdi.

BELİRTİLERİ

Tespit edilen C.1.2 varyantının yarısından fazlasının 14 mutasyon geçirdiğini aktaran uzmanlar, "Bu varyantın yaratacağı etkiyi görmek için daha çok çalışmak gerek. Bu varyantın Delta varyantına karşı baskın olup olmayacağını görmek için çalışmaları artırmamız gerekiyor" dedi.