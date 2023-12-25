Güzel kokmak isterken kanser olabilirsiniz! Vücuda sinsice zarar veriyor Kıyafetlerin daha hoş kokması ve yumuşak bir dokuya sahip olması için kullanılan yumuşatıcılar sanıldığı gibi masum değil. Yumuşatıcı, petrol türevi kimyasallarla doğrudan ilişkilidir. İşte yumuşatıcının gerçek yüzü...

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Neden yumuşatıcı kullanmamalısınız?

Çoğu insan çamaşırlarını yıkarken güzel koku ve doku yumuşaklığı için yumuşatıcı tercih eder. Yumuşatıcılar petrol türevi kimyasallar içerir.

Yumuşatıcı, kıyafetler üzerinde kumaş üzerinde ince bir tabaka oluşturur ve bu sayede kumaşın dokusunda değişiklik meydana gelir.

İşte yumuşatıcı kullanmamanız için 5 neden!

Yumuşatıcının içeriğinde bulunan ve tehlike saçan kimyasallardan bazıları;

Kafur: Doğru kullanıldığında faydalı olsa da direkt cilt ile teması sonucu iltihaplanma ve yanma gözlemlenir.

Kloroform: Nörotoksin yani sinir sistemi için toksik etki gösteren bir maddedir.

Benzil asetat: Bu toksik kimyasal Pankreas kanseri ile doğrudan bağlantılıdır. Solunum yollarında tahrişe neden olabilir.

Benzil alkol: Benzil alkol, merkezi sinir sistemi bozuklukları, baş ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi ve kan basıncındaki aşırı düşüşler gibi birçok sağlık sorununa yol açabilir.

Etanol: Merkezi sinir sistemi hasarlarına neden olduğu biliniyor.

Etil asetat: Solunduğunda baş ağrısına, solunum yolu ve gözde tahrişe, kansızlığa ve karaciğer hasarına neden olur.

Limonen: Göz ve cildi tahriş ederek kanserojen etki gösterebilir.

Daha detaylı bilgi için videomuza bakabilirsiniz.

Sağlıkla kalın!