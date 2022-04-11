Güzellik koçu Nuray Yıldız'dan cilt bakımı için öneriler

İş kadını ve güzellik koçu Nuray Yıldız, yaz aylarında cilt sağlığını korumak isteyenler için önemli tavsiyelerde bulundu.

Yıldız yaz aylarında daha sağlıklı ve daha güzel bir cilde sahip olmak isteyenler için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Vücuttaki nem dengesinin korunması için günde en az 8 bardak su tüketilmesi gerektiğini belirten Yıldız, "Bunun yanı sıra özellikle 11-15 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından kaçınılmalı, yüksek koruma faktörlü güneş kremleri tercih edilmeli ve cildimizi bol bol nemlendirmeliyiz” dedi.

Gülmeyi ihmal etmeyin

Bu dönemde sağlıklı beslenmenin ve hayata pozitif bakmanın da önemine değinen Yıldız “Aşırı yağlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durun, makyajınızı temizlemeden uyumayın, her sabah duş alarak güne başlayın ve en önemlisi gülün, hem de çok gülün. Gülerken vücutta salgılanan mutluluk hormonları cildinizi daha da güzelleştirecektir" dedi.