Hafızanızı her zaman keskin tutmanın 5 yolu

Hafıza, karmaşık bir sistemdir ve tıpkı kaslar gibi onu ne kadar çok çalıştırırsanız, o kadar çok sonuç görürsünüz. İşte hafızanızı her zaman keskin tutmanın en iyi yolları...

Hafızanızı çalıştırmak, spor salonuna gitmek gibidir, sonuçları hayatın birçok alanında fark edilebilir. Ne kadar çok pratik yaparsanız, hafızanızı o kadar çok geliştirebilirsiniz.

Hafızayı geliştirmek gerçekten mümkün müdür? Dikkatsizliği ve konsantrasyon bozukluğunu önlemek mümkün müdür? Anahtarları nereye koyduğunuzu hatırlamaktan işiniz için değerli bilgileri akılda tutmaya kadar, düşüncelerinizi takip etmenize yardımcı olacak yöntemler vardır.

Hafıza nedir?

Hafıza, zihnin geçmişin unsurlarını ve deneyimlerini akılda tutma ve hatırlama yeteneği olarak tanımlanır ve bireyin kendini takip etmesine izin verir. Bireyin şimdiki ve gelecekteki yaşam durumlarıyla yüzleşmek için çizdiği büyük bir arşiv gibidir.

Genel olarak üç tür hafıza vardır. Birincisi, dış dünyadan gelen ve duyularla algılanan bilgileri (görsel, işitsel, dokunsal vb.) yaklaşık 1 saniye süreyle saklayan duyusal, ikinvisi kısa bir süre için (yaklaşık 10 saniye) çok az bilgi tutan kısa süreli ve üçüncüsü potansiyel olarak ömür boyu devam eden ve sınırsız kapasiteye sahip uzun süreli bellektir..

Konuşmak gibi bazı işlevlerin beyinde belirli bir yere sahip olduğunun keşfi ile birlikte özellikle hafızaya ayrılmış alanların olup olmadığı sorusu araştırılmaya başlandı. Mevcut bilgiler, hafızadan sorumlu tek bir beyin bölgesi olmadığını, beynin farklı alanlarının farklı hafıza türlerine ev sahipliği yaptığıbı gösteriyor.

Hafızayı keskin tutmak için 5 yöntem

Hafıza, tıpkı kaslar gibi çalıştırıldıkça gelişir. Hafızayı geliştiren birçok egzersiz ve yöntem vardır. İşte hafızayı keskin tutmak için en iyi 5 yöntem.

1. Odaklanmayı öğrenin

Önce odaklanmayı öğrenmezseniz hafızanızı eğitemezsiniz. Konsantrasyon, hafızayı geliştirmek için önemli bir faktördür. Sizi çevreleyen kavramlara ve olaylara zihninizi açmanızı sağlar. Bilginin kısa süreli belleğinizden uzun süreli belleğe taşınmasını istiyorsanız, odaklanma anahtardır.

Etkili konsantrasyon ancak doğru çevresel koşullarda mümkündür. Size uygun ortamı seçmeniz gerekir. Örneğin müziksiz, televizyonsuz, sessiz veya sıcak bir yerde konsantre oluyorsanız, bu tür ortamlar oluşturun.

Bazı kişiler bir masada konsantre olabilirken, bazıları birkaç saatlik otobüs yolculuğunda rahatça oturmayı sever. Önemli olan, çevresel koşulların dikkatinizi dağıtmaması ve yaklaşan düşüncelerden sizi uzaklaştırmamasıdır.

2. Anımsatıcı kullanın

Hatırlama yeteneğinizi geliştirmenize yardımcı olabilecek çok sayıda anımsatıcı yöntem ve araç vardır. Bazı kişiler el yazısıyla not almayı tercih eder. Bazıları ise küçük şeyleri tam olarak bir şekilde öğrenmek için kısaltmalar, şarkılar veya diğer sözlü yöntemler geliştirir.

Çalıştığınız her yarım sayfa için kendinizi bir şarkı bulmaya zorlamayın. Temel bilgilere odaklanmaya çalışın ve gelecekte ihtiyaç duyacağınızdan emin olduğunuz şeyleri hatırlama yeteneğinizi geliştirmek için bu anımsatıcı araçları kullanın.

3. Hafızanızı eğitin

Her şeyi öğrenebileceğinizi varsaymayın. Kendinizi başkalarının yaptıklarıyla kıyaslamayın, kusurlu hissetmeyin. Hafıza böyledir ve bazen sadece doğru yöntem onu ​​geliştirmek için yeterlidir.

Bilgiyi kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarmak kolay bir işlem değildir. Bu başarıyı, sizi rahatsız eden duygulardan kurtularak elde edebilirsiniz. Hafızanız ile ilgili kusurlu hisler ilerleme kaydetmenize yardımcı olmaz.

4. Yüksek sesle okuyun

Zihnimizin işleyişinden tam olarak yararlanmak için bir başka ilginç numara, ezberlenecek metnin önemli kısımlarını yüksek sesle okumaktır. Eski bir tavsiye olan yüksek sesle okuma, gerçekten işe yarar ve asla hafife alınmamalıdır.

Birçok eğitimci ve psikolog, yüksek sesle okumanın önünüzdeki materyali ezberleme yeteneğini geliştirdiğini bildirmektedir.

5. Gerektiğinde yöntemleri değiştirerek hafızanızı eğitin

Hafıza sürekli uyarılmalıdır. Her seferinde aynı yöntemleri tekrarlamak yeni bir zihinsel tembellik yaratabilir. Depolama sistemleri rutinleşirse, yenilerini denemenin zamanı gelmiş demektir. Uzun zamandır kullanmadığınız farklı yöntemler arayın.

Kısacası, hatırlama yeteneğinizi geliştirmek için aktif kalın ve farklı tekniklerle uğraşmaya istekli olun. Yeni öğrenme teknikleri denemek, hafızanızı keskin tutmanıza yardımcı olur.

Hafızayı ve konsantrasyonu geliştiren besinler

Yapılan araştırmalar, beyni desteklemenin ve genç tutmanın en iyi yolunun düzenli fiziksel aktivite yapmak ve sağlıklı ve dengeli beslenmek olduğunu doğrulamaktadır. Bu nedenle doğru gıdaları seçmek hücresel yaşlanmayı yavaşlatarak hafızayı geliştirir.

Peki, iyi bir hafızaya sahip olmak ve daha iyi bir odaklanma hangi yiyecekler tüketilmeli?

Kuru yemiş ve yağlı tohumlar

Ceviz, fındık, badem, antep fıstığı, kaju, kabak çekirdeği, susam, keten ve ayçiçeği çekirdeği omega 3 yağ asitleri, selenyum, çinko ve fosfor gibi bilişsel işlevleri geliştiren ve hafızayı canlı tutan önemli mikro besinler açısından zengindir.

Tam tahıllar

Beyin enerji kaynağı olarak glikoz kullanır. Kepekli buğday, arpa, esmer pirinç gibi besinlerin tüketilmesi, bilişsel işlevleri olumsuz etkileyen kan şekeri dalgalanmalarının oluşmasını engelleyen diyet lifleri ve B vitaminleri içerir. Ayrıca tam tahıllar uzun süreli bir enerji kaynağına sahip olmanızı sağlar.

Orman meyveleri

Kahvaltıda veya atıştırmalık olarak yaban mersini, kızılcık, ahududu, böğürtlen ve çilek gibi koyu kırmızı ve mor meyvelerin tüketilmesi, yüksek miktarda C vitamini ve polifenoller almanızı sağlar. Bunlar yüksek antioksidan güce sahiptir ve serbest radikallerle mücadele ederler. Düzenli olarak tüketilmeleri, konsantrasyonu ve kısa süreli hafızayı geliştirir.

Yağlı balıklar

Hamsi, sardalya, uskumru ve somon gibi yağlı deniz balıkları hücresel iltihabı azaltan, oksijenlenmeyi ve kan akışkanlığını iyileştiren, bilişsel yetenekleri ve konsantrasyonu artıran EPA ve DHA formunda omega 3 yağ asitleri içerir.

Sızma zeytinyağı

Sızma zeytinyağı, hücre zarını oksidasyondan koruyan en güçlü antioksidanlardan biri olan E vitamini ve polifenollerin mükemmel bir deposudur. Yaşlanmayı yavaşlatır ve öğrenmeyi geliştirir.

Koyu yeşil yapraklı sebzeler

Yüksek su içeriği, antioksidanlar, vitaminler (özellikle A, C ve K) ve birçok mineral içeren koyu yeşil yapraklı sebzeler, hafızanın gerçek birer yardımcılarıdır. Ispanak, roka, salata, brokoli ve lahana gibi koyu yeşil yapralı sebzeleri sofranızdan eksik etmeyin.

Bitter çikolata

Kakao ve bitter çikolata polifenoller içerir. Kakao flavanolleri özellikle beyne ve dokulara kan ve oksijen akışını iyileştiren, bilişsel performansı iyileştiren maddelerdir.