Hafızayı ve konsantrasyonu geliştiren 5 besin grubu

Sağlıklı beslenme hafıza ve konsantrasyon için çok önemli bir faktördür ve bazı besin grupları beyin sağlığı için özellikle yararlıdır. İşte daha iyi hafıza ve konsantrasyon için 5 besin grubu.

İyi bir uyku düzeni ve günlük fiziksel egzersizler gibi sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarıyla birlikte sağlıklı beslenme, hafıza ve konsantrasyonun gelişmesi için son derece önemlidir.

İyi yaşam tarzı alışkanlıklarıyla iş veya akademik performansın belirgin şekilde artması mümkündür. Bu noktada, hafızayı ve konsantrasyonu geliştirmeye yardımcı olan ve belki de çok fazla dikkate alınmayan unsurlardan biri de besinlerdir.

Sağlıklı ve gerekli besinleri sağlayan çeşitli ve dengeli bir diyet, beyin fonksiyonlarının ideal şekilde çalışması için çok önemlidir. Ancak bu diyet, zaman içinde sürdürülen bir yaşam tarzı olması gerekir. İdeal olan, çocukluktan itibaren nörogelişime yardımcı olmak için sağlıklı alışkanlıklar edinmektir.

Bunlar haricinde her durumda, sıvı alımı yeterli değilse veya birkaç hafta boyunca omega 3 yağ asidi gibi temel bir besin vücuda sağlanmazsa beyin işevleri sağlıklı bir şekilde ilerleyemez.

Araştırmalar, doğru beslenme alışkanlıkları olan insanların daha iyi okul ve iş performansı sergilediklerini gösteriyor. Peki, hafıza ve konsantrasyonu artırmak için neler yenmeli?

İşte ideal beyin aktivitesi için tüketilmesi gereken 5 besin grubu.

ÇOKLU DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİ

Alfa-linolenik asit ve linoleik asit (sırasıyla bir tür omega 3 ve omega 6 yağ asidi) esansiyel yağ asitleridir. Hücre zarlarının oluşumunda ve ayrıca belirli hücre fonksiyonlarının düzenlenmesinde yer alırlar. Omega 6'yı kuru yemişlerde, bitkisel yağlarda ve omega 3 keten tohumu, ceviz ve yağlı balıklardan rahatlıkla alınabilir.

Omega 3 asitleri içinde hamilelik ve çocukluk döneminde beyin gelişimi için temel bir besin olan DHA çok önemlidir. Beyin fonksiyonunu iyileştirir ve bilişsel bozulmanın ilerlemesini önler. 2 yıl boyunca omega 3 takviyesi sonrasında yapılan çalışmalarda hafızada belirli gelişmelerin olduğu biliniyor.

GLUKOZİNOLATLAR

Su teresi, Brüksel lahanası, turp, şalgam, lahana, kırmızı lahana, brokoli ve karnabahar glukozinolatlar açısından zengin besinlerdir. Oksidatif stresi azaltan ve nörodejeneratif hastalık riskini azaltan maddeler olan izotiyosiyanatlar üretirler

A, C VE E VİTAMİNLERİ

A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra selenyum antioksidan işlevi olan besinlerdir. Hücre zarlarına ve hücrelere zarar veren serbest radikallerin oluşumunu önlemeye yardımcı olurlar.

A vitaminini havuç, balkabağı gibi besinlerde bulunur. E vitamini zeytinyağında, çeşitli kuru yemişlerde, avokadoda ve yağlı balıklardan rahatlıkla alınabilir.

C vitamininin kandaki miktarı ile dikkat, konsantrasyon, hafıza, karar hızı, gecikmeli ve tam hatırlama ve tanıma ile ilgili görevlerdeki performans arasında önemli bir ilişki vardır. Temel olarak bu vitaminden zengin besinler kivi, papaya, portakal, mandalina, greyfurt, kırmızı ve yeşil biber ve limondur.

ÇİNKO

İstiridye, kırmızı et, susam, yulaf, kabak, ayçiçeği çekirdeği, kaju, mercimek, kepekli un, nohut, çam fıstığı ve badem gibi gıdalarda bulunan çinko, merkezi sinir sistemi için önemli fizyolojik rollerde bulunur.

Çinko eksikliği, artan nöron (sinir hücresi) ölümü ve azalmış öğrenme ve hafıza nedeniyle bilişsel bozulma ve düşüşe neden olur.

SAĞLIKLI KARBONHİDRATLAR

Günde en az 50 gram karbonhidrat (ideal olarak 100-130 gram arası) tüketilmezse, vücut hücrelere enerji sağlamak için keton cisimlerini sentezler. Zamanla devam eden bu duruma (ketoz) ruh hali değişimleri, sinirlilik ve konsantrasyon güçlüğü eşlik eder. Bu nedenle ketojenik diyette ve karbonhidrat kısıtlı diyetlerde bu semptomlar yaygın olarak görülür.

Ayrıca kahvaltı, özellikle gençlerin sıklıkla göz ardı ettiği, günün önemli bir öğünüdür. Araştırmalar, vücudun kahvaltıdan sonra hem dikkat hem de bilişsel yeteneklerde bir gelişmeyi destekleyen metabolik değişiklikler yaşadığını gösteriyor. Kahvaltıda ideal karbonhidrat miktarının alınması, özellikle günün ilerleyen saatlerinde açlık krizlerini önler ve sağlıklı bir beyin işlevinin devam etmesi için çok önemlidir.