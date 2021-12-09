Haftada bir gün ballı yoğurt yerseniz...

Balın ve yoğurdun faydaları saymakla bitmezken, ikisini karıştırıp yemek her derde deva oluyor. Özellikle haftada bir gün balla yoğurt yiyenler, bazı hastalıklardan kurtuluyor.

Hem cilt hem de vücut için faydası olan balı masamızdan eksik etmemek ve düzenli tüketmek gerekiyor.

Bal tüketenler, yanında yoğurt tüketmeyi ihmal etmemeli çünkü bu iki karışım mucizevi etkiler barındırıyor.

Yoğurt, içerisinde barındırdığı faydalarla birlikte balla birleşerek, bazı hastalıkları önleme konusunda destek oluyor.

Ancak bu iki karışımı sevmeyenler ya da bala alerjisi olanlar tüketmek konusunda biraz zorlanabilir.

Bala alerjisi olanların dikkatli tüketmesi gerekiyor ancak sevmeyenler bir kez daha düşünmeli.

Çünkü balla yoğurt karışımı haftada bir kez masanızdaki yerini alırsa, birçok hastalığa veda edebilirsiniz.

HAFTADA BİR GÜN BALLA YOĞURT YERSENİZ...

Yoğurt probiyotik kaynağı ve protein kaynağı olması açısından oldukça faydalı. Bal ise içerisinde binlerce mineral barındırıyor.

Bu kadar faydalı olan iki besini bir arada tüketmek, birçok hastalığın önlenmesinde büyük bir faktör oynuyor.

Vücuda enerji veriyor ve sinirleri sakinleştiriyor.

Psikolojik hastalıkları tedavi ediyor ve önlüyor. En önemli özelliklerinden birisi ise bu hastalıkla mücadele etmesi olarak görülüyor.

Diş ve diş eti hastalıklarını tedavi etmede rol oynuyor.

Özellikle diş eti çekilmesine iyi geldiği bilinmektedir.

Spor yapanlara spor öncesi tüketmemeleri tavsiye ediliyor.

İçerisinde bulunan yüksek kalsiyum kemik erimesine iyi geliyor.