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    Hamile kadınların göbek çatlağı problemi, kakao yağına talebi artırdı

    Gebelik döneminde göbek çatlağını engellemek için kullandığı kakao yağına talep arttı. Katı ve sıvı formda bulunan yağlar, kilosu 200 liradan alıcı buldu.
    • 18.05.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 09:30
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    Hamile kadınların göbek çatlağı problemi, kakao yağına talebi artırdı

    Hamile kadınları sık karşılaştığı sorunlardan biri de göbek çatlaması olarak biliniyor…

    Söz konusu yaşamak istemeyen kadınlar, çözüm için doğal yöntemler arıyor…

    Bu anlamda aktarlarda yer alan kakao yağına ilgi de arttı.

    İHA’nın haberine göre; Zonguldak’ta yaşanan yoğunluk nedeniyle aktarlar taleplere yetişemez hale geldi. Kakao yağına, güneşten korunmak isteyenler de talep gösterdi.

    Hem sıvı hem katı formlarda tezgahlarda yer alan kakao yağları, 30 liradan 200 liraya kadar alıcı buldu.

    “Kilo işi olanlar 200 lira kutu halinde olanlar 30 lira oluyor”

    Aktar İsmail Yılmaz, “Genelde kakao yağlarını tercih ediyorlar. Kakao yağının bir sıvısı bir katısı var. Bu katıyı alıyorsun herhangi bir pet şişeye koyuyorsun zaten güneşi gördüğün de zeytin yağı gibi eriyor. Hamile bayanlar göbek kısmına sürerek çatlakların oluşmasını önlüyor hem deriyi besliyor hem de yumuşak kalmasını sağlıyor, yazın da güneşten korunmak için sürüyorsunuz bronzlaşmak için kullanıyorlar genelde. Kilo işi olanlar 200 lira kutu halinde olanlar 30 lira oluyor. Yaz aylarında en çok tercih edilen ürün olarak kakao yağı geliyor diyebiliriz.” diye konuştu.

    Hamile kadınların göbek çatlağı problemi, kakao yağına talebi artırdı ViDEO

    Hamile kadınların göbek çatlağı problemi, kakao yağına talebi artırdı #1

    Hamile kadınların göbek çatlağı problemi, kakao yağına talebi artırdı #2


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